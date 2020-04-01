Ателье и швейные цеха Ленобласти начали шить маски

1 Апр 2020 2020-04-01T16:38:02+03:00

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В Ленинградской области часть малого бизнеса стала перепрофилироваться в условиях пандемии коронавируса. Швейные фабрики и ателье начали шить защитные маски, с которыми нынче дефицит, сообщили в администрации региона.

- Так, в Волхове швейная фабрика ожидает запуск нового оборудования и готова выпускать 1,5 тысячи масок ежедневно. Также ряд ателье в Выборге производят многоразовые маски из бязи или другой плотной ткани, такие небольшие предприятия способны производить 50-100 штук ежедневно. Аналогичные примеры есть во Всеволожске и Гатчине, где швейные цеха способны выпускать до 1000 масок ежедневно, - рассказали в администрации.

В свою очередь, правительство Ленобласти не остается безучастным. Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка помогает инициативным предпринимателям с поиском и закупкой исходной ткани для многоразовых масок – сейчас этот материал в дефиците.

Также одно из предприятий получило микрозайм Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области для приобретения оборудования для пошива масок.

ИСТОЧНИК KP.RU