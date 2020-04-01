2020-04-01T16:38:02+03:00
Общество

Ателье и швейные цеха Ленобласти начали шить маски

Малый бизнес региона начал перепрофилироваться с условиях пандемии
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Швейные фабрики Ленобласти начали шить защитные маскиШвейные фабрики Ленобласти начали шить защитные маскиФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Ленинградской области часть малого бизнеса стала перепрофилироваться в условиях пандемии коронавируса. Швейные фабрики и ателье начали шить защитные маски, с которыми нынче дефицит, сообщили в администрации региона.

- Так, в Волхове швейная фабрика ожидает запуск нового оборудования и готова выпускать 1,5 тысячи масок ежедневно. Также ряд ателье в Выборге производят многоразовые маски из бязи или другой плотной ткани, такие небольшие предприятия способны производить 50-100 штук ежедневно. Аналогичные примеры есть во Всеволожске и Гатчине, где швейные цеха способны выпускать до 1000 масок ежедневно, - рассказали в администрации.

В свою очередь, правительство Ленобласти не остается безучастным. Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка помогает инициативным предпринимателям с поиском и закупкой исходной ткани для многоразовых масок – сейчас этот материал в дефиците.

Также одно из предприятий получило микрозайм Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области для приобретения оборудования для пошива масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шестилетняя девочка случайно воткнула скальпель себе в живот в Петербурге
Little Big запустили песенный конкурс «Карантиновидение 2020»
Медики предложили организовать психологическую помощь врачам, работающих с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Первое контактное заражение коронавирусом в Карелии зафиксировано 1 апреля 2020 года
Мероприятия к годовщине теракта в петербургском метро отменят из-за коронавируса
Алгоритм по борьбе с коронавирусом разрабатывают в Санкт-Петербурге
Медпункты в садоводствах Ленобласти начнут работать с 15 апреля
За сутки 34 человека госпитализированы в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус
666 единиц техники выходили убирать Петербург от апрельского снега
В Василеостровском районе полиция прикрыла упорно работавшую кальянную
Печатные СМИ продолжают работать в Ленобласти в условиях карантина
Ателье и швейные цеха Ленобласти начали шить маски
«Газель» насмерть задавила пенсионерку во дворе дома на Маршала Захарова
Работник депо сдавал на цветмет тормоза от поездов
Родителям рассказали, как получить выплату на детей до 3 лет в Санкт-Петербурге
Павлина и четырех котов спасли в Санкт-Петербурге
46 детей с подозрением на коронавирус госпитализированы в Петербурге
Петербуржец заразил коронавирусом своего двухлетнего ребенка, вернувшись из Германии
Появилась онлайн-карта, которая на прогулке с домашним питомцем поможет не нарушать правила самоизоляции
Коронавирусом в Ленобласти заболели жители Тихвина, Сосново и Михайловского
Роспотребнадзор назвал способы передачи коронавируса и меры предосторожности
В Петербурге запустят остановленное производство аппаратов ИВЛ
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем написали открытое письмо президенту
«Дельфины» появились на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге
На въезде в Гатчину поставили блокпосты и начали полную дезинфекцию города
В Санкт-Петербурге назвали список граждан обязанных пройти тест на коронавирус