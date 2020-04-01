Алгоритм по борьбе с коронавирусом разрабатывают в Санкт-Петербурге

1 Апр 2020 2020-04-01T18:11:06+03:00

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В Санкт-Петербурге в среду, 1 апреля 2020 года, на первом заседании рабочей группы при губернаторе города по организации медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции Александр Беглов поручил выработать единый алгоритм действий в условиях эпидемии коронавируса. Он отметил, что нужен четкий порядок реагирования на вызовы, связанные с распространением инфекции.

- Эксперты также будут оказывать помощь в разработке методов диагностики и лекарственной терапии. Нам нужна ваша помощь и рекомендации, - обратился к медикам глава города.

Рабочей группе предстоит определить порядок маршрутизации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и с уже подтвержденной инфекцией в зависимости от сопутствующих заболеваний. Для этого необходимо обеспечить доступность всех видов скорой и неотложной помощи, и возможность своевременно госпитализировать пациентов по всем направлениям медицины, подчеркнул Беглов. Уже сейчас для лечения больных с ОРВИ и пневмониями были перепрофилированы больница Святого Георгия и Введенская больница, подразделение Госпиталя для ветеранов войн на Старорусской улице и Городская многопрофильная больница №2.

Члены рабочей группы высказались за организацию службы психологической помощи для медиков, работающих с коронавирусной инфекцией, и заявили о необходимости наладить взаимодействие с частными лабораториями, чтобы увеличить охват населения тестированием.

ИСТОЧНИК KP.RU