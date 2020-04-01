2020-04-01T18:13:50+03:00
Общество

Мероприятия к годовщине теракта в петербургском метро отменят из-за коронавируса

Несмотря на печальную дату, в городе действует запрет на массовые собрания
Анна ПОСЛЯНОВАПетр КИБЕР
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Все массовые мероприятия по случаю годовщины теракта будут отменены.Все массовые мероприятия по случаю годовщины теракта будут отменены.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Власти Санкт-Петербурга не планируют проводить массовых мероприятий по случаю третьей годовщины теракта в петербургском метро. Причиной отмены большинство запланированных событий стал коронавирус.

- В этом году эпидемия вносит свои коррективы: никаких массовых мероприятий не планируется, но мы постоянно общаемся со всеми, кто пострадал 3 апреля 2017 года, знаем обо всех проблемах и стараемся их решать», – заявил газете «Петербургский дневник» председатель Комитета по соцполитике Александр Ржаненков.

Впрочем, и сами родственники погибших 3 апреля 2017 года понимают, что в нынешней ситуации рисковать своим и чужим здоровьем не стоит. Обычно в годовщину трагедии близкие жертв собирались на службы в храмах города, но из-за отмены массовых мероприятий и запрета для прихожан посещать церкви, с этим решено повременить.

Ранее планировалось, что в 12.00 состоится панихида по жертвам теракта в Троице-Измайловском соборе, а в час дня в зале на станции метро «Технологический институт» откроют мемориальную доску. Но сейчас это, вероятно, не произойдет.

- В этот день мы вспомним о них и почтим их память минутой молчания, - сообщили «Комсомольской правде» в Ассоциации оказания помощи жертвам терактов и ЧС «Надо жить».

ИСТОЧНИК KP.RU

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