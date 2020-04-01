2020-04-01T18:43:34+03:00
Происшествия

Первое контактное заражение коронавирусом в Карелии зафиксировано 1 апреля 2020 года

Число зараженных коронавирусом на 1 апреля 2020 года в Карелии выросло до 4 человек
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Четвертый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Карелии 1 апреля 2020 годаЧетвертый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Карелии 1 апреля 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Карелии, в городе Петрозаводск, в среду, 1 апреля 2020 года. Об этом рассказал губернатор региона Артур Парфенчиков. На данный момент это уже четвертый инфицированный, и первый случай контактного заражения внутри республики.

- В Петрозаводске зарегистрирован еще один положительный результат второго теста на коронавирус у пациента, госпитализированного в Республиканскую инфекционную больницу. Состояние больного тяжелое. Он находится на кислородной поддержке, не требующей применения аппарата ИВЛ. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, - написал губернатор у себя на странице в социальной сети.

Парфенчиков рассказал, что заболевший - 45-летний житель Петрозаводска, который заявил, не выезжал за пределы Карелии, не был в контакте с гражданами, вернувшимися из-за границы.

- Начаты противоэпидемические мероприятия по установлению всех контактов мужчины. Еще раз прошу всех жителей Республики строго соблюдать меры самоизоляции, работодателей организаций ,не подпадающих под полное приостановление деятельности, прошу максимально минимизировать численность работающего персонала, - обратился к гражданам губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шестилетняя девочка случайно воткнула скальпель себе в живот в Петербурге
Little Big запустили песенный конкурс «Карантиновидение 2020»
Медики предложили организовать психологическую помощь врачам, работающих с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Первое контактное заражение коронавирусом в Карелии зафиксировано 1 апреля 2020 года
Мероприятия к годовщине теракта в петербургском метро отменят из-за коронавируса
Алгоритм по борьбе с коронавирусом разрабатывают в Санкт-Петербурге
Медпункты в садоводствах Ленобласти начнут работать с 15 апреля
За сутки 34 человека госпитализированы в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус
666 единиц техники выходили убирать Петербург от апрельского снега
В Василеостровском районе полиция прикрыла упорно работавшую кальянную
Печатные СМИ продолжают работать в Ленобласти в условиях карантина
Ателье и швейные цеха Ленобласти начали шить маски
«Газель» насмерть задавила пенсионерку во дворе дома на Маршала Захарова
Работник депо сдавал на цветмет тормоза от поездов
Родителям рассказали, как получить выплату на детей до 3 лет в Санкт-Петербурге
Павлина и четырех котов спасли в Санкт-Петербурге
46 детей с подозрением на коронавирус госпитализированы в Петербурге
Петербуржец заразил коронавирусом своего двухлетнего ребенка, вернувшись из Германии
Появилась онлайн-карта, которая на прогулке с домашним питомцем поможет не нарушать правила самоизоляции
Коронавирусом в Ленобласти заболели жители Тихвина, Сосново и Михайловского
Роспотребнадзор назвал способы передачи коронавируса и меры предосторожности
В Петербурге запустят остановленное производство аппаратов ИВЛ
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем написали открытое письмо президенту
«Дельфины» появились на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге
На въезде в Гатчину поставили блокпосты и начали полную дезинфекцию города
В Санкт-Петербурге назвали список граждан обязанных пройти тест на коронавирус