Первое контактное заражение коронавирусом в Карелии зафиксировано 1 апреля 2020 года

1 Апр 2020 2020-04-01T18:43:34+03:00

Число зараженных коронавирусом на 1 апреля 2020 года в Карелии выросло до 4 человек

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Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Карелии, в городе Петрозаводск, в среду, 1 апреля 2020 года. Об этом рассказал губернатор региона Артур Парфенчиков. На данный момент это уже четвертый инфицированный, и первый случай контактного заражения внутри республики.

- В Петрозаводске зарегистрирован еще один положительный результат второго теста на коронавирус у пациента, госпитализированного в Республиканскую инфекционную больницу. Состояние больного тяжелое. Он находится на кислородной поддержке, не требующей применения аппарата ИВЛ. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, - написал губернатор у себя на странице в социальной сети.

Парфенчиков рассказал, что заболевший - 45-летний житель Петрозаводска, который заявил, не выезжал за пределы Карелии, не был в контакте с гражданами, вернувшимися из-за границы.

- Начаты противоэпидемические мероприятия по установлению всех контактов мужчины. Еще раз прошу всех жителей Республики строго соблюдать меры самоизоляции, работодателей организаций ,не подпадающих под полное приостановление деятельности, прошу максимально минимизировать численность работающего персонала, - обратился к гражданам губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU