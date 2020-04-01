Медики предложили организовать психологическую помощь врачам, работающих с коронавирусом в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в среду, 1 апреля, состоялось первое заседание рабочей группы при губернаторе города по организации медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. На ней было озвучено предложение, создать службу, которая будет оказывать психологическую помощь медикам, которые работают с больными коронавирусом.
- Члены рабочей группы высказались за организацию службы психологической помощи для медиков, работающих с коронавирусной инфекцией, - говорится в сообщении Смольного о заседании.
Также была высказана идея о необходимости наладить взаимодействие с частными лабораториями, чтобы увеличить охват населения тестированием. Это поможет быстрее выявлять инфекцию среди петербуржцев.
Напомним, что губернатор Александр Беглов поручил разработать единый алгоритм действий в условиях эпидемии. Он должен помочь быстрее реагировать на случаи инфицирование и четко понимать, как действовать с зараженными.
ИСТОЧНИК KP.RU
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