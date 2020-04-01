Медики предложили организовать психологическую помощь врачам, работающих с коронавирусом в Санкт-Петербурге

1 Апр 2020 2020-04-01T18:49:42+03:00

Также частные лаборатории могут начать тестировать горожан на инфекцию

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В Санкт-Петербурге в среду, 1 апреля, состоялось первое заседание рабочей группы при губернаторе города по организации медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. На ней было озвучено предложение, создать службу, которая будет оказывать психологическую помощь медикам, которые работают с больными коронавирусом.

- Члены рабочей группы высказались за организацию службы психологической помощи для медиков, работающих с коронавирусной инфекцией, - говорится в сообщении Смольного о заседании.

Также была высказана идея о необходимости наладить взаимодействие с частными лабораториями, чтобы увеличить охват населения тестированием. Это поможет быстрее выявлять инфекцию среди петербуржцев.

Напомним, что губернатор Александр Беглов поручил разработать единый алгоритм действий в условиях эпидемии. Он должен помочь быстрее реагировать на случаи инфицирование и четко понимать, как действовать с зараженными.

ИСТОЧНИК KP.RU