2020-04-01T18:49:42+03:00
Общество

Медики предложили организовать психологическую помощь врачам, работающих с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Также частные лаборатории могут начать тестировать горожан на инфекцию
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге предложили организовать психологическую помощь врачам, работающим с коронавирусомВ Петербурге предложили организовать психологическую помощь врачам, работающим с коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге в среду, 1 апреля, состоялось первое заседание рабочей группы при губернаторе города по организации медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. На ней было озвучено предложение, создать службу, которая будет оказывать психологическую помощь медикам, которые работают с больными коронавирусом.

- Члены рабочей группы высказались за организацию службы психологической помощи для медиков, работающих с коронавирусной инфекцией, - говорится в сообщении Смольного о заседании.

Также была высказана идея о необходимости наладить взаимодействие с частными лабораториями, чтобы увеличить охват населения тестированием. Это поможет быстрее выявлять инфекцию среди петербуржцев.

Напомним, что губернатор Александр Беглов поручил разработать единый алгоритм действий в условиях эпидемии. Он должен помочь быстрее реагировать на случаи инфицирование и четко понимать, как действовать с зараженными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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