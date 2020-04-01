2020-04-01T19:04:29+03:00
Происшествия

Шестилетняя девочка случайно воткнула скальпель себе в живот в Петербурге

Малышка вырезала аппликации и неосторожно взяла нож
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге шестилетняя девочка случайно воткнула себе в живот скальпельВ Петербурге шестилетняя девочка случайно воткнула себе в живот скальпельФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге маленькая девочка пострадала, занимаясь поделками. Около восьми часов вечера во вторник, 31 марта, в состоянии средней степени тяжести с колото-резаным ранением брюшной стенки в больницу поступила шестилетняя малышка. Она случайно воткнула скальпель себе в живот.

- Со слов матери пострадавшей, девочка делала аппликации из картона, вырезая их цанговым скальпелем для моделей, и случайно воткнула себе этот острый предмет в область живота, - пишут «Невские Новости» со ссылкой на источник.

Сообщается, что мать девочки не имеет ни к кому никаких претензий, так как это была простая неосторожность. Однако после выписки ребенка из больницы, женщина отправится в полицию для дачи объяснений.

На данный момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фотографии вооруженных блокпостов в Петербурге оказались фейком
Анализы на коронавирус в Ленобласти будут брать только на дому
Сотня актеров БДТ имени Товстоногова возобновила работу на виртуальном сборе труппы
Жителей Ленобласти обязали самоизолироваться, если в их районе нашли больного коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом выявили в Кронштадте
Петербуржцы спасли сову, побитую стаей разъяренных ворон
Плановые отключения услуг ЖКХ отменили в Ленобласти
Шестилетняя девочка случайно воткнула скальпель себе в живот в Петербурге
Little Big запустили песенный конкурс «Карантиновидение 2020»
Медики предложили организовать психологическую помощь врачам, работающих с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Первое контактное заражение коронавирусом в Карелии зафиксировано 1 апреля 2020 года
Мероприятия к годовщине теракта в петербургском метро отменят из-за коронавируса
Алгоритм по борьбе с коронавирусом разрабатывают в Санкт-Петербурге