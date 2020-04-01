Шестилетняя девочка случайно воткнула скальпель себе в живот в Петербурге
В Санкт-Петербурге маленькая девочка пострадала, занимаясь поделками. Около восьми часов вечера во вторник, 31 марта, в состоянии средней степени тяжести с колото-резаным ранением брюшной стенки в больницу поступила шестилетняя малышка. Она случайно воткнула скальпель себе в живот.
- Со слов матери пострадавшей, девочка делала аппликации из картона, вырезая их цанговым скальпелем для моделей, и случайно воткнула себе этот острый предмет в область живота, - пишут «Невские Новости» со ссылкой на источник.
Сообщается, что мать девочки не имеет ни к кому никаких претензий, так как это была простая неосторожность. Однако после выписки ребенка из больницы, женщина отправится в полицию для дачи объяснений.
На данный момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU