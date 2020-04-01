Петербуржцы спасли сову, побитую стаей разъяренных ворон

1 Апр 2020 2020-04-01T19:41:18+03:00

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Неравнодушные петербуржцы спасли сову, которую атаковала огромная стая ворон, и рассказали об этом в группе центра помощи диким птицам «Сирин» во «Вконтакте». Бедолагу удалось вызволить из серьезных неприятностей и забрать на время домой. По словам спасителей, силы птиц были неравны, поэтому сова пустилась в бега.

- Мы увидели, как примерно 50 ворон атаковали сову. Она несколько раз врезалась в бетонные стены, мы решили ее спасти, поймали и принесли домой. Видимых повреждений вроде нет, подскажите, что делать с ней дальше, - бросили клич о помощи петербуржцы.

Тут же невольным владельцам совы сбросили номер компетентных врачей. На время птице выделили отдельное пространство без света. Рядом с ней поставили водичку. Она не капризничала и сидела смирно, разве что хлопала глазами. Вскоре птицу отвезли к ветеринару, а потом отдали в руки сотрудникам центра «Сирин», где будут следить за ее состоянием.

Спасителям совы помогли сотрудники центра "Сирин". Фото: vk.com/seirenru

ИСТОЧНИК KP.RU