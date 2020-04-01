2020-04-01T21:39:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Фотографии вооруженных блокпостов в Петербурге оказались фейком

Контроль над въездом в город ведется в обычном порядке [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге разоблачили фейк о вооруженных блокпостах в городе. Фото: СОЦСЕТИВ Петербурге разоблачили фейк о вооруженных блокпостах в городе. Фото: СОЦСЕТИ
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Власти Петербурга и городская полиция спешат предупредить горожан о том, что фотографии с вооруженными блокпостами, которые якобы стоят в Петербурге – абсолютные фейки из соцсетей. Полностью лживыми оказались и снимки карты Северной столицы с отмеченным расположением военной техники на некоторых улицах.

Оказалось, что фотографии солдат с оружием и в костюмах химзащиты взяты с учений. А карта и вовсе полная подделка.

- Этот фейк уже распространялся в регионах, где вводят режим самоизоляции: в Уральском, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах. Фотографии сделаны на учениях и никакого отношения к Петербургу не имеют. Ограничений на перемещение транспорта на въезд в Санкт-Петербург и выезд из города нет, - отмечают в оперативном штабе по коронавирусу в Петербурге.

Отметим, что все новости, связанные с коронавирусом, «Комсомолка» получает из официальных источников.

Фотографии блокпостов с вооруженными людьми в Петербурге оказались фейком.Видео: vk.com/koronavirus_spb

ИСТОЧНИК KP.RU

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