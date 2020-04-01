2020-04-01T22:44:57+03:00
Общество

«Корпорацию морского приборостроения» создадут в Петербурге

Владимир Путин уже подписал указ о появлении объединения
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге появится "Корпорация морского приборостроения" после соответствующего указа Владимира Путина.В Петербурге появится "Корпорация морского приборостроения" после соответствующего указа Владимира Путина.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге создадут акционерное общество «Корпорация морского приборостроения». Соответствующий указ президента России Владимира Путина находится на официальном портале правовых актов.

- В целях совершенствования системы управления организациями морского приборостроения, сохранения и развития их научно-производственного потенциала, - поясняет возникновение акционерного общества указ президента.

Исходя из документа, следует, что собственником корпорации станет само государство, во владении которого окажутся 100% акций. В АО войдут четыре концерна из Петербурга и Москвы: «Моринформсистема Агат», НПП «Аврора», «Океанприбор» и ЦНИИ «Электроприбор». На учреждение корпорации потратят 200 миллионов рублей. Примечательно то, что новое объединение может войти в список стратегических предприятий России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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