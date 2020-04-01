Северное сияние с чарующим звездным небом сфотографировали в Ленобласти

1 Апр 2020 2020-04-01T23:56:50+03:00

В Ленобласти сняли на видео северное сияние. Фото: vk.com/alexn.vorobyev

Фотограф из Карелии запечатлел красивое звездное небо в таймлапс-съемке [видео]

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Северное сияние заглянуло в Ленинградскую область. Красивейшее явление запечатлел в формате "таймлапс" фотограф из Петрозаводска Александр Воробьев. Мужчина поделился завораживающей видеозаписью звездного неба у себя на странице во «Вконтакте».

- Снял звездное небо на границе Карелии и Ленобласти и немного северного сияния, - написал фотограф.

Также небесную красоту видел и во Всеволожске. Фото: vk.com/aurora812

К слову, на видеозаписи абсолютно в тему играет музыка композитора Ханца Циммера из фильма «Интерстеллар», который посвящен покорению космоса в то время, когда на Земле бушуют пылевые бури и вымирают растения.

Примерно одновременно с данным видео в группе «Северное сияние Спб Ленобласть» во «Вконтакте» появились фотографии северного сияния из Всеволожска.

- Озеро Большое. Пока весь мир стоит на ушах, вечное остается все таким же прекрасным, - подписал свои снимки фотограф Геннадий.

Фотографы поделились снимками северного сияния в соцсетях. Фото: vk.com/aurora812

Северное сияние на границе Карелии и Ленобласти.Видео: vk.com/alexn.vorobyev

ИСТОЧНИК KP.RU