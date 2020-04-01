2020-04-01T23:56:50+03:00
Общество

Северное сияние с чарующим звездным небом сфотографировали в Ленобласти

Фотограф из Карелии запечатлел красивое звездное небо в таймлапс-съемке [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Ленобласти сняли на видео северное сияние. Фото: vk.com/alexn.vorobyevВ Ленобласти сняли на видео северное сияние. Фото: vk.com/alexn.vorobyev
Изменить размер текста:

Северное сияние заглянуло в Ленинградскую область. Красивейшее явление запечатлел в формате "таймлапс" фотограф из Петрозаводска Александр Воробьев. Мужчина поделился завораживающей видеозаписью звездного неба у себя на странице во «Вконтакте».

- Снял звездное небо на границе Карелии и Ленобласти и немного северного сияния, - написал фотограф.

Также небесную красоту видел и во Всеволожске. Фото: vk.com/aurora812

Также небесную красоту видел и во Всеволожске. Фото: vk.com/aurora812

К слову, на видеозаписи абсолютно в тему играет музыка композитора Ханца Циммера из фильма «Интерстеллар», который посвящен покорению космоса в то время, когда на Земле бушуют пылевые бури и вымирают растения.

Примерно одновременно с данным видео в группе «Северное сияние Спб Ленобласть» во «Вконтакте» появились фотографии северного сияния из Всеволожска.

- Озеро Большое. Пока весь мир стоит на ушах, вечное остается все таким же прекрасным, - подписал свои снимки фотограф Геннадий.

Фотографы поделились снимками северного сияния в соцсетях. Фото: vk.com/aurora812

Фотографы поделились снимками северного сияния в соцсетях. Фото: vk.com/aurora812

Северное сияние на границе Карелии и Ленобласти.Видео: vk.com/alexn.vorobyev

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ложный донос на друзей обернулся уголовным делом для обиженного жителя Луги
Полиция поймала серийных угонщиков дорогостоящих иномарок в Петербурге
Пенсионерка-инвалид потеряла 700 тысяч рублей, вложившись в кредитный кооператив
Пьяный водитель «Форда» сбил инспектора ДПС в Петербурге и получил уголовное дело
Северное сияние с чарующим звездным небом сфотографировали в Ленобласти
«Корпорацию морского приборостроения» создадут в Петербурге
Фотографии вооруженных блокпостов в Петербурге оказались фейком
Анализы на коронавирус в Ленобласти будут брать только на дому
Сотня актеров БДТ имени Товстоногова возобновила работу на виртуальном сборе труппы
Жителей Ленобласти обязали самоизолироваться, если в их районе нашли больного коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом выявили в Кронштадте
Петербуржцы спасли сову, побитую стаей разъяренных ворон
Плановые отключения услуг ЖКХ отменили в Ленобласти
Шестилетняя девочка случайно воткнула скальпель себе в живот в Петербурге
Little Big запустили песенный конкурс «Карантиновидение 2020»
Медики предложили организовать психологическую помощь врачам, работающих с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Первое контактное заражение коронавирусом в Карелии зафиксировано 1 апреля 2020 года
Мероприятия к годовщине теракта в петербургском метро отменят из-за коронавируса
Алгоритм по борьбе с коронавирусом разрабатывают в Санкт-Петербурге