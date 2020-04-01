Пьяный водитель «Форда» сбил инспектора ДПС в Петербурге и получил уголовное дело

1 Апр 2020 2020-04-01T23:15:04+03:00

Неадекватный мужчина и его пассажир гонялись от полиции ночью 31 марта

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В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении водителя «Форда», сбившего инспектора ДПС. Пьяный мужчина с приятелем на пассажирском сиденье гонялись от полиции ночью 31 марта.

Сотрудники ГИБДД заметили, как иномарка проезжает на красный сигнал светофора в Приморском районе. На одном из перекрестков «Форд» все же остановился. Но когда инспектор ДПС подошел к автомобилю, то машина рванула вперед, наехав на другого сотрудника ГИБДД и повредив патрульный автомобиль.

В салоне иномарке нашли свежие "алкогольные следы". Фото: vk.com/dorinspb

- Пострадавший с ушибом правой кисти, в удовлетворительном состоянии, после оказания медицинской помощи продолжил несение службы. Уголовное дело возбуждено по статье за применение насилия в отношении представителя власти. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

К слову, горе-водителя задержали усилиями нескольких экипажей ДПС на Ольховой улице. На него дополнительно составили 6 административных протоколов и только затем отвезли в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU