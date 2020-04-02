2020-04-02T00:16:13+03:00
Происшествия

Пенсионерка-инвалид потеряла 700 тысяч рублей, вложившись в кредитный кооператив

Прокуратура Приморского района Петербурга возбудила уголовное дело после проверки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге возбудили уголовное дело по факту хищения денег пенсионерки, вложившейся в кредитный потребительский кооператив.В Петербурге возбудили уголовное дело по факту хищения денег пенсионерки, вложившейся в кредитный потребительский кооператив.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Прокуратура Приморского района возбудила уголовное дело в отношении кредитного потребительского кооператива, в котором пропали деньги местной пожилой женщины. Пенсионерка, являющаяся инвалидом 2-й группы, решила вложить в организацию свои накопления. Там ее убедили, что все вернут с процентами еще в ноябре 2019 года. Однако на дворе уже апрель 2020 года, а денег так и не видать. После жалобы женщины делом занялась прокуратура.

- Заявительница открыла в кредитном потребительском кооперативе вклады на суммы в 700 и 400 тысяч рублей. По истечению установленного срока женщина обратилась в организацию с заявлением о выплате личных сбережений, однако деньги по первому вкладу ей не вернули. А со второго вложения заявительнице не выплатили проценты, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

После проверки прокуратура обратилась в Калининский районный суд с исковым заявлением в защиту интересов пенсионерки, чтобы взыскать с кооператива сбережения женщины и компенсацию за пользование ее деньгами. По статье за мошенничество в крупном размере виновнику грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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