Полиция поймала серийных угонщиков дорогостоящих иномарок в Петербурге

2 Апр 2020 2020-04-02T01:01:43+03:00

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Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД по Пушкинскому району совместно с местными инспекторами ОГИБДД задержали серийных угонщиков дорогостоящих иномарок в Петербурге. Последней добычей злоумышленников стала «Тойота» стоимостью в два миллиона рублей. Компания похитила машину за 60 секунд, как в одноименном фильме, 27 марта со стоянки одного из гипермаркетов.

- Угонщики, которых неоднократно судили, передвигались на Mitsubishi. Автомобиль был на подложных номерах, в нем же находилась дорогостоящая аппаратура для угонов. Водителя данной иномарки, мужчину 1979 года рождения ранее лишили права управления транспортом, - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Пушкинскому району.

На угонщиков составили различные административные протоколы. Уже возбуждено уголовное дело по статье за кражу в особо крупном размере. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Вдобавок в отношении них могут возбудить еще два уголовных дела по статьям за неправомерное завладение государственным регистрационным знаком машины и подделку или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.

Задержанные злоумышленники оказались серийными угонщиками. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU