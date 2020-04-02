2020-04-02T01:01:43+03:00
Происшествия

Полиция поймала серийных угонщиков дорогостоящих иномарок в Петербурге

В последний раз злоумышленники похитили «Тойоту» за 2 млн рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге задержали угонщиков дорогостоящих иномарок. Фото: vk.com/dorinspbВ Петербурге задержали угонщиков дорогостоящих иномарок. Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД по Пушкинскому району совместно с местными инспекторами ОГИБДД задержали серийных угонщиков дорогостоящих иномарок в Петербурге. Последней добычей злоумышленников стала «Тойота» стоимостью в два миллиона рублей. Компания похитила машину за 60 секунд, как в одноименном фильме, 27 марта со стоянки одного из гипермаркетов.

- Угонщики, которых неоднократно судили, передвигались на Mitsubishi. Автомобиль был на подложных номерах, в нем же находилась дорогостоящая аппаратура для угонов. Водителя данной иномарки, мужчину 1979 года рождения ранее лишили права управления транспортом, - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Пушкинскому району.

На угонщиков составили различные административные протоколы. Уже возбуждено уголовное дело по статье за кражу в особо крупном размере. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Вдобавок в отношении них могут возбудить еще два уголовных дела по статьям за неправомерное завладение государственным регистрационным знаком машины и подделку или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.

Задержанные злоумышленники оказались серийными угонщиками. Фото: vk.com/dorinspb

Задержанные злоумышленники оказались серийными угонщиками. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ложный донос на друзей обернулся уголовным делом для обиженного жителя Луги
Полиция поймала серийных угонщиков дорогостоящих иномарок в Петербурге
Пенсионерка-инвалид потеряла 700 тысяч рублей, вложившись в кредитный кооператив
Пьяный водитель «Форда» сбил инспектора ДПС в Петербурге и получил уголовное дело
Северное сияние с чарующим звездным небом сфотографировали в Ленобласти
«Корпорацию морского приборостроения» создадут в Петербурге
Фотографии вооруженных блокпостов в Петербурге оказались фейком
Анализы на коронавирус в Ленобласти будут брать только на дому
Сотня актеров БДТ имени Товстоногова возобновила работу на виртуальном сборе труппы
Жителей Ленобласти обязали самоизолироваться, если в их районе нашли больного коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом выявили в Кронштадте
Петербуржцы спасли сову, побитую стаей разъяренных ворон
Плановые отключения услуг ЖКХ отменили в Ленобласти
Шестилетняя девочка случайно воткнула скальпель себе в живот в Петербурге
Little Big запустили песенный конкурс «Карантиновидение 2020»
Медики предложили организовать психологическую помощь врачам, работающих с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Первое контактное заражение коронавирусом в Карелии зафиксировано 1 апреля 2020 года
Мероприятия к годовщине теракта в петербургском метро отменят из-за коронавируса
Алгоритм по борьбе с коронавирусом разрабатывают в Санкт-Петербурге