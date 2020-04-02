2020-04-02T01:29:05+03:00
Происшествия

Ложный донос на друзей обернулся уголовным делом для обиженного жителя Луги

Машину мужчины разбили приятели, и он решил им мстить, заявив об угоне
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти оштрафовали на 100 тысяч жителя Луги, который обвинил друзей в угоне машины.В Ленобласти оштрафовали на 100 тысяч жителя Луги, который обвинил друзей в угоне машины.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Лужском районе, что в Ленобласти, возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который совершил заведомо ложный донос на друзей, которые якобы угнали его машину. На самом деле, как выяснили в ходе расследования, мужчина сам пустил своих приятелей за руль своей «ласточки». Один из друзей, управлявший авто, был сильно пьян. Все кончилось жестким ДТП с перевернутой машиной. Владелец автомобиля затаил обиду на приятелей и солгал полицейским.

- Опасаясь упреков своей сожительницы и привлечения к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в алкогольном опьянении, обвиняемый подал заявление в полицию об угоне его машины двумя его знакомыми, с которыми фактически попал в ДТП, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Проверка показала, что владелец машины сам согласился пустить своих друзей за руль. Заведомо ложный донос стал для него неожиданным. Мужчина до последнего отстаивал в суде свою невиновность, хотя все доказательства были против него. В итоге суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Тюрьмы он избежал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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