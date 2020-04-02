Неизвестный избил петербурженку на футбольном поле на Пулковской улице

2 Апр 2020 2020-04-02T02:05:30+03:00

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31 марта неизвестный избил петербурженку на футбольном поле, расположенном у школы №356 рядом с Пулковской улицей. Из-за чего начался конфликт пока что неизвестно. Пострадавшую 33-летнюю женщину госпитализировали в больницу врачи скорой помощи. Ее избили прямо средь бела дня – в 16:00. В больницу она попала лишь к 8 вечера. Врачи ужаснулись произошедшим и обо всем доложили полицейским в телефонограмме.

- У женщины диагностировали множественные травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы левой скулы и щеки, мышечных тканей области крестца, а также копчика, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

При этом медики оценивают состояние пострадавшей петербурженки как удовлетворительное. Поисками ее обидчика занимаются правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU