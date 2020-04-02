Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 2 апреля: сильный ветер и небольшой дождь

2 Апр 2020 2020-04-02T07:42:17+03:00

В среду в Петербурге будет пасмурно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Петербурге опять ветрено и прохладно. Несмотря на дневную плюсовую температуру, ночью термометры показывают ниже ноля. А вчерашний снег и вовсе стал отличной первоапрельской шуткой. Однако в среду метелями горожан не пугают, а вот мелкий дождик пойти может.

- 2 апреля ожидается пасмурная погода, в течение дня небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западный и юго-западный, умеренный с порывами до сильного. Температура утром около 0 градусов, днем +4…+6. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Автомобилистов синоптики предупреждают о гололеде на дорогах и загородных трассах. Водителям стоит снизить скорость и держать дистанцию.

Примерно такой же будет погода и на два ближайших дни. В четверг в Петербурге обещают небольшие дожди и до+5…+7 градусов днем, а в пятницу возможен мокрый снег и небольшие ночные заморозки до -1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU