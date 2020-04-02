2020-04-02T09:32:00+03:00
Происшествия

На Пулковской улице ночью прорвало трубопровод

Фонтан воды поднимался в высоту на десять метров [видео]
Петр КИБЕР
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В Московском районе ночью прорвало трубу. Фото:vk.com/spb_todayВ Московском районе ночью прорвало трубу. Фото:vk.com/spb_today
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До открытия сезона фонтанов еще минимум недели две, но жители Московского района Санкт-Петербурга уже минувшей ночью получили под окнами свой маленький Петергоф. Фонтан высотой несколько метров бил из дыры в трубе.

- Ночью на Пулковской у дома 11 прорвало трубопровод, - сообщают местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Прорванная труба оказалась в ведении «Теплосети». Там наличие проблемы подтвердили и прокомментировали ситуацию корреспонденту «Комсомольской правды».

- Ночью, примерно в 2:05, из-за дефекта трубы произошел прорыв. Фонтан поднимался на высоту примерно метров на восемь-десять. В зоне разлива оказался один автомобиль, он без видимых повреждений, но если владелец заявит об ущербе, то у нас ответственность застрахована, все компенсируют, - сообщили в пресс-службе компании.

При этом диаметр трубы был небольшим и с аварией за пару часов справилась одна ремонтная бригада. Лопнувший кусок в 5,5 метров был заменен и уже в 8:30 утра все было сделано и теплоснабжение подавалось в штатном режиме.

На Пулковской улице прорвало трубу.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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