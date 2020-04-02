Окровавленный и избитый курьер пришел за помощью в продуктовый магазин

2 Апр 2020 2020-04-02T09:52:01+03:00

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Избитый и окровавленный молодой мужчина пришел за помощью в продуктовый магазин в Колпино. Все произошло ранним утром 1 апреля, и пострадавшему было совсем не до шуток. Работники магазина сразу вызвали полицию и скорую помощь.

- в 05:09 в полицию поступило сообщение о том, что в продуктовый магазин на улице Труда зашел молодой человек в крови и сказал, что его избили и ограбили. Установлено, что около 04:20 в арке дома 40 по Тверской улице в Колпино на него напал неизвестный преступник, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Грабитель силой отобрал у 23-летнего потерпевшего всю наличность - 350 рублей, а также отобрал мобильный телефон, после чего скрылся. Сам ограбленный, который работает курьером, оценил ущерб в 12 с небольшим тысяч рублей. После опроса его увезла в травмпункт скорая помощь, а полицейские отправились искать злоумышленника.

И в течение пары часов подозреваемый был найден. Им оказался местный 45-летний житель, работающий слесарем. В отношении него возбуждено дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. До суда его отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU