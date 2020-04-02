Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 апреля 2020 года составило 11 человек
За сутки в России были выявлены еще 771 инфицированных новым заболеванием. Так, число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 апреля 2020 года составило еще 11 человек. В общей сложности в регионе уже 31 инфицированных.
- За прошедшие сутки в Ленинградской области выявлено еще 11 зараженных коронавирусной инфекцией, - сообщили в министерстве здравоохранения.
Уточнений по поводу, есть ли в Ленобласти за последние сутки новые выздоровевшие, а также статистики смерти пока не появились.
Напомним, за все время в Ленинградской области был зафиксирован пока один случай выздоровления. Все зараженные находятся под наблюдением врачей.
В связи с пандемией коронавируса в регионе объявлен режим самоизоляции. Местным жителям рекомендуется не выходить из дома и соблюдать все меры предосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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