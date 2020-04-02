Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 апреля 2020 года составило 11 человек

2 Апр 2020 2020-04-02T11:02:57+03:00

В Ленобласти выявлены еще 22 зараженных на 2 апреля 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Общее количество заболевших коронавирусом в Ленобласти на 2 апреля 2020 года достигло 31 человек

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За сутки в России были выявлены еще 771 инфицированных новым заболеванием. Так, число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 апреля 2020 года составило еще 11 человек. В общей сложности в регионе уже 31 инфицированных.

- За прошедшие сутки в Ленинградской области выявлено еще 11 зараженных коронавирусной инфекцией, - сообщили в министерстве здравоохранения.

Уточнений по поводу, есть ли в Ленобласти за последние сутки новые выздоровевшие, а также статистики смерти пока не появились.

Напомним, за все время в Ленинградской области был зафиксирован пока один случай выздоровления. Все зараженные находятся под наблюдением врачей.

В связи с пандемией коронавируса в регионе объявлен режим самоизоляции. Местным жителям рекомендуется не выходить из дома и соблюдать все меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU