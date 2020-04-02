2020-04-02T10:47:34+03:00
Происшествия

Девятиклассник изнасиловал 9-летнюю сводную сестру в Ленобласти

ЧП в семье петербуржцев произошло на даче
Лилия КОЗЛОВА
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14-летний петербуржец на даче изнасиловал свою маленькую сестру14-летний петербуржец на даче изнасиловал свою маленькую сеструФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Ученик девятого класса из Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела по особо тяжелой статье. В среду, 1 апреля, 47-летний житель города обратился к врачу скорой помощи. Он сообщил о том, что его приемный сын изнасиловал его девятилетнюю дочь. После этого на место приехали сотрудники полиции.

- Мужчина уточнил, что это произошло на даче, принадлежащей его жене, которая находится в поселке Вырица, Гатчинского района, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Так, 30 апреля, около пяти часов вечера, 14-летний мальчик, ученик гимназии, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней сестры.

Делом занялся следственный комитет. После проверок было возбуждено уголовное дело в отношении девятиклассника. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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