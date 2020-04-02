Новые зараженные коронавирусом 2 апреля 2020 года выявлены в Мурино, Кудрово и других населенных пунктах

2 Апр 2020 2020-04-02T11:02:26+03:00

На утро 2 апреля 2020 года в Ленинградской области число инфицированных увеличилось до 31 человека

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На 2 апреля 2020 года в Ленинградской области выявлено еще 11 зараженных коронавирусом. Все они уже госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Некоторые инфицированные выли выявлены в городах, где уже появлялась болезнь, но есть и новые населенные пункты.

- Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает об 11 новых случаях заболевания коронавирусом. Тесты показали положительный результат у жителей следующих населенных пунктов: Подпорожье, деревня Волнаволок Подпорожский район, Кудрово, Мурино, Новое Девяткино, Щеглово Всеволожский район, - сообщили в администрации региона.

На данный момент Мурино закрыт на въезд посторонним людям. Передвигаться из города в город могут только местные жители, а также граждане, имеющие документ, говорящий о необходимости поездки.

Сейчас в Ленинградской области зарегистрирован 31 случай заражения коронавирусом. Один человек поправился, смертей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU