Еще четыре человека с признаками коронавируса попали в больницу в Карелии

2 Апр 2020 2020-04-02T11:17:14+03:00

В Карелии еще четыре человека госпитализированы с подозрением на коронавирус. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Четыре человека были госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу Карелии. При этом один пациент находится в тяжелом состоянии, двое – в средней тяжести. Однако пока официально в республике нет ни одного заболевшего. Карелия – один из немногих регионов в России, где официально отсутствуют больные коронавирусом.

- В Петрозаводске выявлено четыре условно положительных случая коронавируса. Пациенты помещены в инфекционную больницу. У девушки, которая была госпитализирована одной из первых, признаков заболевания нет, - сообщает пресс-служба правительства Карелии в официальном телеграм-канале.

По состоянию на 2 апреля в Республике только четыре условно-подтвержденных случая коронавируса. Всего местные врачи провели 1764 исследования на наличие новой инфекции.

Госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию 35 пациентов. 10 078 человек находятся на домашней самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU