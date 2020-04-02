Еще четыре человека с признаками коронавируса попали в больницу в Карелии
Четыре человека были госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу Карелии. При этом один пациент находится в тяжелом состоянии, двое – в средней тяжести. Однако пока официально в республике нет ни одного заболевшего. Карелия – один из немногих регионов в России, где официально отсутствуют больные коронавирусом.
- В Петрозаводске выявлено четыре условно положительных случая коронавируса. Пациенты помещены в инфекционную больницу. У девушки, которая была госпитализирована одной из первых, признаков заболевания нет, - сообщает пресс-служба правительства Карелии в официальном телеграм-канале.
По состоянию на 2 апреля в Республике только четыре условно-подтвержденных случая коронавируса. Всего местные врачи провели 1764 исследования на наличие новой инфекции.
Госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию 35 пациентов. 10 078 человек находятся на домашней самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU