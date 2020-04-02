2020-04-02T11:17:14+03:00
Общество

Еще четыре человека с признаками коронавируса попали в больницу в Карелии

Состояние двоих среднее, одного – тяжелое
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Карелии еще четыре человека госпитализированы с подозрением на коронавирус.В Карелии еще четыре человека госпитализированы с подозрением на коронавирус.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Четыре человека были госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу Карелии. При этом один пациент находится в тяжелом состоянии, двое – в средней тяжести. Однако пока официально в республике нет ни одного заболевшего. Карелия – один из немногих регионов в России, где официально отсутствуют больные коронавирусом.

- В Петрозаводске выявлено четыре условно положительных случая коронавируса. Пациенты помещены в инфекционную больницу. У девушки, которая была госпитализирована одной из первых, признаков заболевания нет, - сообщает пресс-служба правительства Карелии в официальном телеграм-канале.

По состоянию на 2 апреля в Республике только четыре условно-подтвержденных случая коронавируса. Всего местные врачи провели 1764 исследования на наличие новой инфекции.

Госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию 35 пациентов. 10 078 человек находятся на домашней самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцы предупредили о «мародерах», грабящих припаркованные автомобили в пустом городе
Стал известен состав продуктовых наборов для школьников Петербурга
Почти пол килограмма наркотиков подросток прятал в цветке в парадной дома в Пушкине
День начала работы Дороги жизни сделают праздником
Людям старше 65 лет на самоизоляции в Ленинградской области оплатят больничный
Хоккеисты СКА купили продукты и раздали их пенсионерам
В метро показали, как дезинфицируют вагоны в Санкт-Петербурге из-за коронавируса
Из-за коронавируса в Петербурге отменили общегородской субботник
Выпуск сотни краснокнижных куропаток в дикую природу Ленобласти попал на видео
Новые случаи заражения коронавирусом 2 апреля 2020 года выявлены в 29 регионах России
Искусанный труп обнаженной женщины нашли в промзоне на Предпортовой улице
Трупы молодых влюбленных нашли в квартире в Петербурге
Еще четыре человека с признаками коронавируса попали в больницу в Карелии
Новые зараженные коронавирусом 2 апреля 2020 года выявлены в Мурино, Кудрово и других населенных пунктах
Девятиклассник изнасиловал 9-летнюю сводную сестру в Ленобласти
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 апреля 2020 года составило 11 человек
Окровавленный и избитый курьер пришел за помощью в продуктовый магазин
На Пулковской улице ночью прорвало трубопровод
Метро «Новокрестовская» полностью закроют для пассажиров
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 2 апреля: сильный ветер и небольшой дождь