2020-04-02T11:19:30+03:00
Происшествия

Трупы молодых влюбленных нашли в квартире в Петербурге

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти девушки и парня
Лилия КОЗЛОВА
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Трупы влюбленной пары нашли в квартире на Комендантском проспектеТрупы влюбленной пары нашли в квартире на Комендантском проспектеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге правоохранительные органы выясняют причины смерти двух молодых людей. Около 11 часов утра в среду, 1 апреля, в квартире одного из домов по Комендантскому проспекту были обнаружены трупы девушки и парня. Следов насильственной смерти полиция не обнаружила.

- В квартире дома 24, корпус 3, по Комендантскому проспекту, которая сдается в наем 59-летней собственницей, были обнаружены тела двух человек, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Умершей девушкой оказалась 18-летняя безработная петербурженка, парень – 22-летний приезжий из Находки, Приморского края. Молодые люди жили вместе в квартире, где их и нашли.

Из квартиры полиция изъяла три мобильных телефона, полиэтиленовый пакетик с

порошкообразным веществом белого цвета, кусок фольги со следами нагара. После экспертизы, правоохранители установят причины смерти молодых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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