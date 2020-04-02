Трупы молодых влюбленных нашли в квартире в Петербурге
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы выясняют причины смерти двух молодых людей. Около 11 часов утра в среду, 1 апреля, в квартире одного из домов по Комендантскому проспекту были обнаружены трупы девушки и парня. Следов насильственной смерти полиция не обнаружила.
- В квартире дома 24, корпус 3, по Комендантскому проспекту, которая сдается в наем 59-летней собственницей, были обнаружены тела двух человек, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Умершей девушкой оказалась 18-летняя безработная петербурженка, парень – 22-летний приезжий из Находки, Приморского края. Молодые люди жили вместе в квартире, где их и нашли.
Из квартиры полиция изъяла три мобильных телефона, полиэтиленовый пакетик с
порошкообразным веществом белого цвета, кусок фольги со следами нагара. После экспертизы, правоохранители установят причины смерти молодых людей.
ИСТОЧНИК KP.RU