Искусанный труп обнаженной женщины нашли в промзоне на Предпортовой улице

2 Апр 2020 2020-04-02T11:39:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшную находку сделал охранник торговой базы, расположенной на Предпортовой улице в Московском районе Санкт-Петербурга. Обходя утром 1 апреля вверенную ему территорию, мужчина наткнулся на труп обнаженной женщины.

- В 08:56 в дежурную часть через экстренный номер 112 поступило сообщение о том, что на территории торгово-промышленной базы обнаружен труп женщины без одежды, - сообщает источник в правоохранительных органах.

На место происшествия тут же выехали оперативники и эксперты. При осмотре оказалось, что на теле погибшей имеются следы укусов. Поврежденными оказались мягкие ткани рук и ног.

На месте причины смерти установить не удалось, и труп отправили в морг на судмедэкспертизу. Параллельно с этим полицейские начали выяснять личность погибшей, так как документов ввиду отсутствия одежды при женщине не было.

С базы были изъяты записи камер наблюдения. Вопрос возбуждения уголовного дела решится после проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU