2020-04-02T11:39:08+03:00
Происшествия

Искусанный труп обнаженной женщины нашли в промзоне на Предпортовой улице

Тело обнаружил охранник торгово-промышленной базы
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
На промбазе в Московском районе нашли труп голой женщины.На промбазе в Московском районе нашли труп голой женщины.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Страшную находку сделал охранник торговой базы, расположенной на Предпортовой улице в Московском районе Санкт-Петербурга. Обходя утром 1 апреля вверенную ему территорию, мужчина наткнулся на труп обнаженной женщины.

- В 08:56 в дежурную часть через экстренный номер 112 поступило сообщение о том, что на территории торгово-промышленной базы обнаружен труп женщины без одежды, - сообщает источник в правоохранительных органах.

На место происшествия тут же выехали оперативники и эксперты. При осмотре оказалось, что на теле погибшей имеются следы укусов. Поврежденными оказались мягкие ткани рук и ног.

На месте причины смерти установить не удалось, и труп отправили в морг на судмедэкспертизу. Параллельно с этим полицейские начали выяснять личность погибшей, так как документов ввиду отсутствия одежды при женщине не было.

С базы были изъяты записи камер наблюдения. Вопрос возбуждения уголовного дела решится после проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцы предупредили о «мародерах», грабящих припаркованные автомобили в пустом городе
Стал известен состав продуктовых наборов для школьников Петербурга
Почти пол килограмма наркотиков подросток прятал в цветке в парадной дома в Пушкине
День начала работы Дороги жизни сделают праздником
Людям старше 65 лет на самоизоляции в Ленинградской области оплатят больничный
Хоккеисты СКА купили продукты и раздали их пенсионерам
В метро показали, как дезинфицируют вагоны в Санкт-Петербурге из-за коронавируса
Из-за коронавируса в Петербурге отменили общегородской субботник
Выпуск сотни краснокнижных куропаток в дикую природу Ленобласти попал на видео
Новые случаи заражения коронавирусом 2 апреля 2020 года выявлены в 29 регионах России
Искусанный труп обнаженной женщины нашли в промзоне на Предпортовой улице
Трупы молодых влюбленных нашли в квартире в Петербурге
Еще четыре человека с признаками коронавируса попали в больницу в Карелии
Новые зараженные коронавирусом 2 апреля 2020 года выявлены в Мурино, Кудрово и других населенных пунктах
Девятиклассник изнасиловал 9-летнюю сводную сестру в Ленобласти
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 апреля 2020 года составило 11 человек
Окровавленный и избитый курьер пришел за помощью в продуктовый магазин
На Пулковской улице ночью прорвало трубопровод
Метро «Новокрестовская» полностью закроют для пассажиров
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 2 апреля: сильный ветер и небольшой дождь