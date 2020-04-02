Новые случаи заражения коронавирусом 2 апреля 2020 года выявлены в 29 регионах России

2 Апр 2020 2020-04-02T12:04:12+03:00

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Число зараженных коронавирусом в России на 2 апреля 2020 года возросло на 771 и достигло уже 3 548 человек. Новые заболевшие были выявлены в 29 регионах страны. Самое большое число инфицированных за сутки было выявлено в Москве – 595 человек.

- В Московской области их число выросло на 43 пациента, а в Санкт-Петербурге - на 22. В Нижегородской области зафиксировано 13 новых случаев, в Ленинградской 11, а в Дагестане – 10, - сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В Калининградской области выявлены 7 случаев заражения. Отмечается, что шестеро из них были на одной вечеринке. В Пермском крае тоже 7 зараженных, а в Ставропольском и Красноярском краях по 5. По 4 новых заболевших в Липецкой, Иркутской, Ростовской и Мурманской областях.

Также случаи заболевания были зафиксированы в Вологодской области – 3 случая, и по 2 в Северной Осетии, Коми, ЯНАО, Марий Эл и Башкирии. Об 1 новом заболевшем сообщают в Адыгее, Алтайском крае и Белгородской области.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что в Москве родился первый ребенок с коронавирусом. Девочка родилась 31 марта от мамы с также подтверждённым ранее коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU