2020-04-02T11:56:04+03:00
Дом. Семья

Выпуск сотни краснокнижных куропаток в дикую природу Ленобласти попал на видео

Редких птиц специально выращивают и отправляют в леса, чтобы пополнить популяцию [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Сотни серых куропаток выпустили в леса Ленобласти для пополнения популяцииСотни серых куропаток выпустили в леса Ленобласти для пополнения популяцииФото: принтскрин видео.
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Более сотни молодых куропаток поселились в лесах Ленинградской области. Редких птиц, занесенных в Красную книгу Санкт-Петербурга и 47-го региона, специально выпустили в дикую природу, чтобы они смогли пополнить популяцию. Этот уникальный процесс попал на видео знаменитого петербургского биолога Павла Глазкова.

- В рамках госпрограммы по восстановлению популяции животных, мы третий год закупаем птенцов серой куропатки, - рассказала сотрудник комитета по охране природы Ленинградской области Ирина Комова.

Редких птиц выращивают в специальных куропатников. Там они образуют пары, откладывают и высаживают яйца. Отмечается, что эти птицы живут до 10 лет.

На поле к лесу птиц привезли в специальном деревянном ящике. Как только его крышку подняли работники комитета, куропатки влетели вверх и направились искать для себя новый дом в дикой природе.

Сотни куропаток из Красной книги выпустили в леса Ленобласти .Видео: Каждой твари по паре / Павел Глазков

ИСТОЧНИК KP.RU

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