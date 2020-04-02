Из-за коронавируса в Петербурге отменили общегородской субботник

2 Апр 2020 2020-04-02T12:07:34+03:00

Он должен был пройти 25 апреля, но теперь убирать город выйдут только коммунальщики

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Коронавирус сильно изменил привычную жизнь многих петербуржцев. Им, и не без веских оснований, рекомендовано сидеть дома. Тогда есть шанс остановить распространение болезни и выйти из самоизоляции уже скоро. Но пока лучше оставаться на карантине. А все запланированные дела – отложить. Такие, как общегородской субботник. Традиционную весеннюю уборку с участием горожан решено не проводить из-за сложной эпидситуации.

- Ранее работы проходили с подключением местных жителей и работников предприятий, однако в настоящий момент все массовые мероприятия будут отменены. Субботник благоустройства, который ранее был запланирован на 25 апреля, не состоится, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

В итоге всю уборку придется делать дворникам и работникам коммунальных предприятий. Они же будут сажать деревья, чем раньше на субботниках любили заниматься простые горожане.

При этом месячник благоустройства стартовал, как и запланировано, с 1 апреля. За это время в городе должны привести в приличный вид газоны, тротуары, улицы, территории у городских объектов, а также отмоют фасады зданий, витрин и окна.

ИСТОЧНИК KP.RU