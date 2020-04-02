Хоккеисты СКА купили продукты и раздали их пенсионерам
Звезда петербургского хоккейного клуба СКА Василий Подколзин стал одним из участников благотворительной акции #МыВместе, в ходе которой люди помогают пенсионерам и нуждающимся купить необходимое в период самоизоляции из-за коронавируса.Вместе с ним продуктовые наборы пожилым горожанам купили и передали и другие хоккеисты армейцев.
- Игроки СКА покупают и отправляют пожилым людям наборы продуктов, чтобы они, будучи в группе риска, не выходили в магазин, а оставались дома, - сообщает пресс-служба клуба.
Вместе с Центром городских волонтеров армейцы призывают всех горожан оказать посильную помощь нуждающимся. Можно помочь также, как игроки СКА, купив продукты и нужные вещи, а можно самому стать добровольным помощником.
На волонтеров возложены четыре основые функции. Это: покупка продуктов первой необходимости; лекарств, их доставка и помощь в call-центре.
Узнать как и чем помочь, можно по телефону 245-32-20 или на страничке Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга ВКонтакте.
Напомним, что из-за коронавируса сезон в КХЛ был прерван, а позднее было принято решение его и вовсе не доигрывать.
ИСТОЧНИК KP.RU