Хоккеисты СКА купили продукты и раздали их пенсионерам

2 Апр 2020 2020-04-02T12:24:40+03:00

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Звезда петербургского хоккейного клуба СКА Василий Подколзин стал одним из участников благотворительной акции #МыВместе, в ходе которой люди помогают пенсионерам и нуждающимся купить необходимое в период самоизоляции из-за коронавируса.Вместе с ним продуктовые наборы пожилым горожанам купили и передали и другие хоккеисты армейцев.

- Игроки СКА покупают и отправляют пожилым людям наборы продуктов, чтобы они, будучи в группе риска, не выходили в магазин, а оставались дома, - сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с Центром городских волонтеров армейцы призывают всех горожан оказать посильную помощь нуждающимся. Можно помочь также, как игроки СКА, купив продукты и нужные вещи, а можно самому стать добровольным помощником.

На волонтеров возложены четыре основые функции. Это: покупка продуктов первой необходимости; лекарств, их доставка и помощь в call-центре.

Узнать как и чем помочь, можно по телефону 245-32-20 или на страничке Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга ВКонтакте.

Напомним, что из-за коронавируса сезон в КХЛ был прерван, а позднее было принято решение его и вовсе не доигрывать.

ИСТОЧНИК KP.RU