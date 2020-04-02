2020-04-02T12:35:26+03:00
Общество

Людям старше 65 лет на самоизоляции в Ленинградской области оплатят больничный

В регионе утверждены правила оформления больничного листа для работающих пенсионеров, находящихся на карантине из-за коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
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Утверждены правила оформления больничного для людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции в ЛенобластиУтверждены правила оформления больничного для людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Согласно режиму самоизоляции, введенному в Ленинградской области из-за коронавируса, люди старше 65 лет должны оставаться дома. Однако не всем пенсионерам это дается легко, так как многие были вынуждены оставить работу. Как стало известно в четверг, 2 апреля 2020 года, время, проведенное на карантине этой категории граждан будет оплачиваться как больничный.

- Людям 65 лет и старше, которые продолжают трудиться, но из-за режима самоизоляции не могут ходить на работу и, при этом, не переведены на дистанционную работу, оплатят больничный,- сообщили в администрации Ленобласти.

Уже сейчас установлен порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Важно, что эти правила распространяются только на тех, что соблюдает карантин по своему месту жительства либо, например, на даче. Больничный не будет оплачиваться тем, кто переведены на дистанционную работу или находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске.

Листок нетрудоспособности, на основании которого будет назначаться, и выплачиваться пособие, будет формироваться единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 года в форме электронного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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