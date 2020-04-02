День начала работы Дороги жизни сделают праздником

2 Апр 2020 2020-04-02T12:41:52+03:00

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22 ноября в Петербурге хотят сделать праздником. Для города, пережившего блокаду, это святая, но пока должным образом не отмеченная дата: именно 22 ноября 1941-го на Ладоге заработала ледовая трасса – Дорога жизни.

– В этот день началась тяжелая и опасная военная работа легендарной Ладожской военно-автомобильной магистрали, которая стала именоваться Военно-автомобильной дорогой №101 (ВАД-101), – поясняют авторы инициативы – главы комитета по законодательству и комиссии по образованию, культуре и науке ЗакСа Петербурга Денис Четырбок и Юрий Авдеев. – До прорыва блокады Ленинграда транспортная коммуникация через Ладожское озеро служила дорогой, которая питала город, войска фронта и Балтийский флот. Особенное значение имел подвиг водителей автотранспорта, рискуя своей жизнью, перевозивших ежедневно через ледовую трассу тонны ценнейшего груза.

Депутаты предлагают внести 22 ноября в список праздничных и памятных дат Петербурга как «День начала работы ладожской ледовой Дороги жизни».

На заседании парламента 1 апреля законопроект приняли за основу. После трех чтений и одобрения губернатором закон вступит в силу. Произойти это, судя по тексту документа, должно 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU