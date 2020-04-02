Почти пол килограмма наркотиков подросток прятал в цветке в парадной дома в Пушкине

2 Апр 2020 2020-04-02T12:51:47+03:00

Парень пояснил, что 400 граммов вещества ему нужны для личного потребления

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В Санкт-Петербурге несовершеннолетнему местному жителю предъявлено обвинение в незаконном обороне наркотиков. Так, 2 апреля 2020 года, следственный комитет города рассказал о том, что 17-летний подросток хранил почти пол килограмма вещества. Причем прятал он наркотики в парадной дома.

- Согласно материалам уголовного дела, 17-летний парень купил наркотики через интернет для личного потребления, - сообщили в следственном комитете.

Вещество он хранил не в своей квартире, а прятал в цветочный горшок, прикрывая растением, который стоял в парадной одного из домов в Пушкинском районе города.

Также известно, что в горшке хранилось 400 граммов наркотического вещества, но до момента осмотра места происшествия проведенного 31 марта 2020 года сотрудниками ОМВД.

На данный момент по факту произошедшего проходит расследование. Какая мера пресечению избрана обвиняемому, на данный момент не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU