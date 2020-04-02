2020-04-02T12:51:47+03:00
Происшествия

Почти пол килограмма наркотиков подросток прятал в цветке в парадной дома в Пушкине

Парень пояснил, что 400 граммов вещества ему нужны для личного потребления
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
400 граммов наркотиков подросток хранил в цветочном горшке в Пушкине400 граммов наркотиков подросток хранил в цветочном горшке в ПушкинеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге несовершеннолетнему местному жителю предъявлено обвинение в незаконном обороне наркотиков. Так, 2 апреля 2020 года, следственный комитет города рассказал о том, что 17-летний подросток хранил почти пол килограмма вещества. Причем прятал он наркотики в парадной дома.

- Согласно материалам уголовного дела, 17-летний парень купил наркотики через интернет для личного потребления, - сообщили в следственном комитете.

Вещество он хранил не в своей квартире, а прятал в цветочный горшок, прикрывая растением, который стоял в парадной одного из домов в Пушкинском районе города.

Также известно, что в горшке хранилось 400 граммов наркотического вещества, но до момента осмотра места происшествия проведенного 31 марта 2020 года сотрудниками ОМВД.

На данный момент по факту произошедшего проходит расследование. Какая мера пресечению избрана обвиняемому, на данный момент не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцы предупредили о «мародерах», грабящих припаркованные автомобили в пустом городе
Стал известен состав продуктовых наборов для школьников Петербурга
Почти пол килограмма наркотиков подросток прятал в цветке в парадной дома в Пушкине
День начала работы Дороги жизни сделают праздником
Людям старше 65 лет на самоизоляции в Ленинградской области оплатят больничный
Хоккеисты СКА купили продукты и раздали их пенсионерам
В метро показали, как дезинфицируют вагоны в Санкт-Петербурге из-за коронавируса
Из-за коронавируса в Петербурге отменили общегородской субботник
Выпуск сотни краснокнижных куропаток в дикую природу Ленобласти попал на видео
Новые случаи заражения коронавирусом 2 апреля 2020 года выявлены в 29 регионах России
Искусанный труп обнаженной женщины нашли в промзоне на Предпортовой улице
Трупы молодых влюбленных нашли в квартире в Петербурге
Еще четыре человека с признаками коронавируса попали в больницу в Карелии
Новые зараженные коронавирусом 2 апреля 2020 года выявлены в Мурино, Кудрово и других населенных пунктах
Девятиклассник изнасиловал 9-летнюю сводную сестру в Ленобласти
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 апреля 2020 года составило 11 человек
Окровавленный и избитый курьер пришел за помощью в продуктовый магазин
На Пулковской улице ночью прорвало трубопровод
Метро «Новокрестовская» полностью закроют для пассажиров
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 2 апреля: сильный ветер и небольшой дождь