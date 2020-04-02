Стал известен состав продуктовых наборов для школьников Петербурга

2 Апр 2020 2020-04-02T13:12:39+03:00

Петербургским школьникам дадут крупу, чай и сгущенку. И еще много чего. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Стал известен список наполнения сухого пайка, который должны выдавать петербургским школьникам, имеющим право на льготное питание. Так, в продуктовые наборы войдут крупы, консервы и другие товары. Всего существуют три варианта наборов.

- Малый – для тех, кому положен только завтрак, то есть для младшеклассников; средний – для инвалидов и имеющих хронические заболевания и большой набор – для детей из многодетных и малообеспеченных семей, - пишет газета «Петербургский дневник».

Так в состав самого большого набора, стоимость которого оценивается в 1670 рублей, входит:

- гречневая или рисовая крупа – 2700 граммов; - рыбные консервы – 490 граммов (две банки); – чай в пакетиках – 2х25 пакетов; – соки фруктовые – 2 литра; –печенье, вафли, пряники – 300 граммов; – молочный шоколад – 250 граммов; – макароны – 900 граммов; – молоко – 2 литра – молоко сгущенное с сахаром, или джем/варенье – 600 граммов; – подсолнечное масло – 1800 граммов (две бутылки по 0.9 литра); – сахар – 1 килограмм;

Такой набор, или меньший - кому что положено, дадут из расчета на 10 дней – со 2 по 12 апреля.

Напомним, что получить продукты могут при предъявлении документа родители всех младшеклассников, а также льготных категорий школьников.

Первые коробки поступят в школы 2 числа, а выдавать их начнут ориентировочно 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU