Петербуржцы предупредили о «мародерах», грабящих припаркованные автомобили в пустом городе

2 Апр 2020 2020-04-02T13:24:35+03:00

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В социальной сети жители Санкт-Петербурга рассказали о том, что в городе появились «мародеры», которые облюбовали оставленные без присмотра автомобили на время самоизоляции. Один из горожан рассказал, что от них уже пострадала его родственница. А 1 апреля он заметил подозрительных людей, осматривающих припаркованные машины.

- В условиях самоизоляции и массы стоящих впустую автомобилей, активизировались мародеры. Мою сестру уже обокрали. Вчера в районе метро «Черная Речка» группа лиц осматривали авто на наличие чем поживиться, - рассказал в соцсети очевидец.

Мужчина рассказал, что пострадала его сестра и он сам видел подозрительных людей у машинФото: СОЦСЕТИ

Мужчина пояснил, что на его глазах данные молодые люди ничего не украли. Они заметили, что их снимают и ушли.

Местный житель советует автомобилистам города, проверить свои машины, а также перепаковать их в более надежные места.

Отметим, что по сообщению от источника в правоохранительных органах, 1 апреля, был зафиксирован угон машины во Всеволожском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU