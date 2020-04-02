Петербуржцы предупредили о «мародерах», грабящих припаркованные автомобили в пустом городе
В социальной сети жители Санкт-Петербурга рассказали о том, что в городе появились «мародеры», которые облюбовали оставленные без присмотра автомобили на время самоизоляции. Один из горожан рассказал, что от них уже пострадала его родственница. А 1 апреля он заметил подозрительных людей, осматривающих припаркованные машины.
- В условиях самоизоляции и массы стоящих впустую автомобилей, активизировались мародеры. Мою сестру уже обокрали. Вчера в районе метро «Черная Речка» группа лиц осматривали авто на наличие чем поживиться, - рассказал в соцсети очевидец.
Мужчина рассказал, что пострадала его сестра и он сам видел подозрительных людей у машинФото: СОЦСЕТИ
Мужчина пояснил, что на его глазах данные молодые люди ничего не украли. Они заметили, что их снимают и ушли.
Местный житель советует автомобилистам города, проверить свои машины, а также перепаковать их в более надежные места.
Отметим, что по сообщению от источника в правоохранительных органах, 1 апреля, был зафиксирован угон машины во Всеволожском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU