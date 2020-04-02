Мужчина выстрелил в своего соседа из ружья из-за ссоры

2 Апр 2020 2020-04-02T13:40:52+03:00

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В деревне Матокса Всеволожского района, Ленинградской области, ссора соседей дошла до уголовного дела. В среду, 1 апреля, двое мужчин настолько сильно повздорили, что один решить конфликт своим методом и выстрелил в своего оппонента из ружья. Разбираться в ссоре приехали сотрудники полиции.

- В десять часов вечера на телефон 112 поступил звонок от 34-летнего жителя деревни, который рассказал, что часом ранее его сосед по домам на улице Ландышевой выстрелил в его сторону из огнестрельного оружия, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сообщения о том, что мужчина в результате выстрела пострадал - нет. На место незамедлительно приехали сотрудники полиции. Подозреваемого они застали у себя дома. Им оказался 53-летний мужчина. Его доставили в отделение полиции для разбирательства.

Также у него дома изъято ружье ТОЗ-34 и 20 патронов. Разрешение на него имеется и действительно до февраля 2021 года.

На данный момент правоохранители разбираются в соседском конфликте и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU