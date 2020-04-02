«Зенит» договаривается с игроками и тренерами о сокращении зарплаты

2 Апр 2020 2020-04-02T13:47:52+03:00

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Футболисты и тренеры «Зенита», в числе других петербуржцев, могут финансово пострадать от ситуации с коронавирусом. Из-за отмены игр чемпионат России, спортсмены сидят по домам и клуб не хочет платить им за это лишних денег. Руководство команды уже начало переговоры и сокращении зарплат.

- Да, такие переговоры сейчас ведутся, - заявил ТАСС гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

Пока речь идет только об урезании выплат тренерам и игрокам на период пандемии. Как только все ограничения будут снять и футбол снова начнет радовать болельщиков и приносить доходы, все вернется на круги своя.

Так уже поступили в московском «Спартаке» и футболисты красно-белых с пониманием отнеслись к ситуации.

Напомним, что по решению Российского футбольного союза, все соревнования, проводящиеся под его эгидой, отменены до 31 мая 2020 года. Если эпидемиологическая ситуация улучшится, то чемпионат России возобновят поле этой даты.

ИСТОЧНИК KP.RU