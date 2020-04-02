К онлайн-курсам СПбПУ подключились более 45 вузов страны

2 Апр 2020 2020-04-02T15:18:03+03:00

В открытыми лекциями пользуются студенты из Тулы, Омска, Екатеринбурга, Казани и многих других городов

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В конце марта Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого открыл доступ к своим онлайн-курсам для своих студентов и всех вузов России. В условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса, все были переведены на дистанционное обучение. Лекции оказались популярны среди учащихся.

- За неделю на обучение было подано заявок более чем от 45 вузов России. География заявок обширна: Тула, Омск, Магнитогорск, Курск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижневартовск и другие города. На онлайн-курсы Политеха уже записано свыше 5000 человек, но большая часть заявок находится еще в работе, - рассказали в университете.

Чаще всего студенты и преподаватели проявляют интерес к инженерно-техническим направлениям, таким как «Экспериментальные методы в биомедицине», «Методы вычислительной математики», «Технологии «Фабрик Будущего». Самый востребованный онлайн-курс – «Основы проектной деятельности», который можно использовать в реализации образовательных программ разных направлений подготовки.

Для того чтобы вузы-партнеры могли наиболее эффективно встраивать онлайн-курсы СПбПУ в свой образовательный процесс, Политех предоставляет доступ к курсам не только студентам, но и преподавателям.

ИСТОЧНИК KP.RU