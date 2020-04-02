В Петербурге создали медицинский совет при губернаторе против коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T17:01:40+03:00

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В Санкт-Петербурге при губернаторе создан медицинский экспертный совет, который должен выработать единый подход к оказанию помощи при коронавирусной инфекции. Ее возглавил руководитель Центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

- Мы должны обеспечить доступность всех видов скорой и неотложной помощи, и возможность своевременно госпитализировать пациентов по всем направлениям медицины, - заявил на первом заседании совета Александр Беглов.

Он особо отметил, что необходимо создать четкие методы лечения коронавирусной инфекции и обеспечить помощь каждому жителю города: «Эксперты также будут оказывать помощь в разработке методов диагностики и лекарственной терапии. Нам нужна ваша помощь и рекомендации».

Также на базе Центра имени Алмазова будет создан дистанционный консультативный центр диагностике и лечении коронавируса и пневмонии, которая идет осложнением к заболеванию.

Губернатор напомнил, что больница Святого Георгия, Введенская больница, подразделение Госпиталя для ветеранов войн на Старорусской улице и Городская многопрофильная больница №2 были перепрофилированы под лечение пациентов с коронавирусом и пневмонией и готовы к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU