2020-04-02T17:01:40+03:00
Общество

В Петербурге создали медицинский совет при губернаторе против коронавируса

Эксперты должны выработать единый подход к борьбе с болезнью
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге создали единый медицинский совет по коронавирусу. Фото: Администрация СПбВ Петербурге создали единый медицинский совет по коронавирусу. Фото: Администрация СПб
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге при губернаторе создан медицинский экспертный совет, который должен выработать единый подход к оказанию помощи при коронавирусной инфекции. Ее возглавил руководитель Центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

- Мы должны обеспечить доступность всех видов скорой и неотложной помощи, и возможность своевременно госпитализировать пациентов по всем направлениям медицины, - заявил на первом заседании совета Александр Беглов.

Он особо отметил, что необходимо создать четкие методы лечения коронавирусной инфекции и обеспечить помощь каждому жителю города: «Эксперты также будут оказывать помощь в разработке методов диагностики и лекарственной терапии. Нам нужна ваша помощь и рекомендации».

Также на базе Центра имени Алмазова будет создан дистанционный консультативный центр диагностике и лечении коронавируса и пневмонии, которая идет осложнением к заболеванию.

Губернатор напомнил, что больница Святого Георгия, Введенская больница, подразделение Госпиталя для ветеранов войн на Старорусской улице и Городская многопрофильная больница №2 были перепрофилированы под лечение пациентов с коронавирусом и пневмонией и готовы к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге создали медицинский совет при губернаторе против коронавируса
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявлен желтый уровень погодной опасности
Петербург «погрузился» на 1 километр под воду
В Карелии завели первое уголовное дело на нарушительницу карантина при коронавирусе
Раненный голубь застрял в вентшахте жилого дома в Петербурге
С 3 апреля в Петербурге остановят больше 20 автобусных маршрутов
Минобороны опровергло новость об отмене или переносе парада 9 Мая на Красной площади
К онлайн-курсам СПбПУ подключились более 45 вузов страны
Эрмитаж призвал заняться репродукцией картин во время самоизоляции
Коммунальщики закрасили граффити «Крутое пике» на Моховой улице
Полиция нашла 5 тонн поддельного алкоголя на складах в Петербурге
Метро «Комендантский проспект» отметил 15 лет
«Зенит» договаривается с игроками и тренерами о сокращении зарплаты
Мужчина выстрелил в своего соседа из ружья из-за ссоры