За нарушение режима самоизоляции в Санкт-Петербурге составлено 170 протоколов

2 Апр 2020 2020-04-02T17:53:26+03:00

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции каждый день проверяют соблюдение гражданами режима самоизоляции из-за коронавируса. Особый контроль ведется над теми, кто прибыл из-за границы и обязан провести на карантине 14 дней. Однако не все горожане соблюдают предписание. За время пандемии в Северной столице составлено 170 протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Это не заключение, а разумная предосторожность, - заявил губернатор города Александр Беглов меру о самоизоляции.

На сегодняшний день в Петербурге под наблюдением медиков в режиме самоизоляции находится 9 714 человек, которые вернулись из-за границы. Сотрудники полиции регулярно проверяют, не нарушают ли правила горожане, которым предписано соблюдать режим самоизоляции.

Петербург находится на первом месте в России по количеству протоколов, составленных за нарушение режима самоизоляции. На сегодняшний день в Петербурге выписано 170 протоколов, всего по стране чуть более тысячи.

Уклоняющихся принудительно доставляют в обсерваторы и привлекают к административной ответственности. Максимальный штраф по ней составляет 1000 рублей. Накануне вступили в силу изменения, в соответствии с которыми штрафы за такие нарушения будут достигать десятков тысяч рублей. Также на уклоняющихся от режима самоизоляции заведено несколько уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU