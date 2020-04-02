2020-04-02T17:53:26+03:00
Происшествия

За нарушение режима самоизоляции в Санкт-Петербурге составлено 170 протоколов

Нарушителей штрафуют и отправляют в обсерваторы
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге составлено 170 протоколов за нарушение режима самоизоляцииВ Петербурге составлено 170 протоколов за нарушение режима самоизоляцииФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции каждый день проверяют соблюдение гражданами режима самоизоляции из-за коронавируса. Особый контроль ведется над теми, кто прибыл из-за границы и обязан провести на карантине 14 дней. Однако не все горожане соблюдают предписание. За время пандемии в Северной столице составлено 170 протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Это не заключение, а разумная предосторожность, - заявил губернатор города Александр Беглов меру о самоизоляции.

На сегодняшний день в Петербурге под наблюдением медиков в режиме самоизоляции находится 9 714 человек, которые вернулись из-за границы. Сотрудники полиции регулярно проверяют, не нарушают ли правила горожане, которым предписано соблюдать режим самоизоляции.

Петербург находится на первом месте в России по количеству протоколов, составленных за нарушение режима самоизоляции. На сегодняшний день в Петербурге выписано 170 протоколов, всего по стране чуть более тысячи.

Уклоняющихся принудительно доставляют в обсерваторы и привлекают к административной ответственности. Максимальный штраф по ней составляет 1000 рублей. Накануне вступили в силу изменения, в соответствии с которыми штрафы за такие нарушения будут достигать десятков тысяч рублей. Также на уклоняющихся от режима самоизоляции заведено несколько уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новорожденный тюлененок выполз за помощью на дорогу в Выборге
Полиция начала проверять документы у жителей Мурино, выходящих на улицу
Врачам, работающим с коронавирусом, будут доплачивать около 40 тысяч рублей
Пособие по безработице на время карантина вырастет в Ленинградской области
Коронавирус не подтвердился у велогонщиков из Ленобласти, застрявших в ОАЭ
49 тысяч тестов на коронавирус сделано в Санкт-Петербурге
«Чижик» изменил расписание движения на время самоизоляции в Санкт-Петербурге
За нарушение режима самоизоляции в Санкт-Петербурге составлено 170 протоколов
Пьяная петербурженка «вдарила» полицейскому, который пытался ее поймать
В Петербурге создали медицинский совет при губернаторе против коронавируса
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявлен желтый уровень погодной опасности
Петербург «погрузился» на 1 километр под воду
В Карелии завели первое уголовное дело на нарушительницу карантина при коронавирусе
Раненный голубь застрял в вентшахте жилого дома в Петербурге
С 3 апреля в Петербурге остановят больше 20 автобусных маршрутов
Минобороны опровергло новость об отмене или переносе парада 9 Мая на Красной площади
К онлайн-курсам СПбПУ подключились более 45 вузов страны
Эрмитаж призвал заняться репродукцией картин во время самоизоляции
Коммунальщики закрасили граффити «Крутое пике» на Моховой улице
Полиция нашла 5 тонн поддельного алкоголя на складах в Петербурге
Метро «Комендантский проспект» отметил 15 лет
«Зенит» договаривается с игроками и тренерами о сокращении зарплаты
Мужчина выстрелил в своего соседа из ружья из-за ссоры