Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 апреля 2020 года составило 10 человек
Министерство здравоохранение обновило статистику по заболеванию новой инфекцией. За сутки в России зафиксирован 601 новый случай заражения. Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 апреля 2020 года составило 10 человек. При этом заражения появились в Выборгском районе и Кингисеппе.
- Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 10 новых случаях заболевания коронавирусом, - сообщили в администрации 47-го региона.
Тесты показали положительный результат у жителей следующих населенных пунктов: Выборг, Гармония Выборгский район; Тайцы, Гатчинский район; Всеволожск; Кудрово, Новое Девяткино Всеволожского район; Кингисепп.
Напомним, что днем ранее в области было выявлено 11 новых зараженных. На данный момент общее число заболевших коронавирусом составило 41. Один выздоровевший. Смертей нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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