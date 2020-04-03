2020-04-03T10:41:08+03:00
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 апреля 2020 года составило 10 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На 3 апреля 2020 года в Ленобласти зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусомНа 3 апреля 2020 года в Ленобласти зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Министерство здравоохранение обновило статистику по заболеванию новой инфекцией. За сутки в России зафиксирован 601 новый случай заражения. Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 апреля 2020 года составило 10 человек. При этом заражения появились в Выборгском районе и Кингисеппе.

- Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 10 новых случаях заболевания коронавирусом, - сообщили в администрации 47-го региона.

Тесты показали положительный результат у жителей следующих населенных пунктов: Выборг, Гармония Выборгский район; Тайцы, Гатчинский район; Всеволожск; Кудрово, Новое Девяткино Всеволожского район; Кингисепп.

Напомним, что днем ранее в области было выявлено 11 новых зараженных. На данный момент общее число заболевших коронавирусом составило 41. Один выздоровевший. Смертей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщину с продуктами ограбили на выходе из магазина в Купчино
В Петербурге гендиректор предприятия продавал справки для свободного проезда по городу во время коронавируса
С подозрением на коронавирус в Боткина находятся 25 детей
Эрмитаж вошел в десятку самых посещаемых музеев мира
Школьники из Ленобласти начнут учиться с 6 апреля
Труп младенца обнаружили в Ленобласти
Пес всю ночь охранял труп хозяина, умершего во время прогулки в Петербурге
На Сенной площади двое пытались ломом взломать банкомат
На время карантина медикам и ветеринарам выдадут именные бесплатные проездные в Ленобласти
Люди в спецкостюмах, обрабатывающие парадные спецраствором, перепугали жителей многоэтажек в Санкт-Петербурге
Из-за коронавируса закрылись все ЗАГСы в Санкт-Петербурге
Второго нарушителя режима самоизоляции в Петербурге тоже оштрафовали на 500 рублей
В Ленобласти показали, как дезинфицируют дороги и улицы из-за коронавируса
Из-за коронавируса между Петербургом и Москвой отменяют часть «Сапсанов»
Тестирование на коронавирус начали проводить сотрудникам морского порта Санкт-Петербурга
Детские сады в Петербурге продолжат работать в режиме дежурных групп
Исторические газеты XIX века нашли во время ремонта в старом доме Петербурга
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 апреля 2020 года составило 10 человек