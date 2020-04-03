3 Апр 2020 2020-04-03T10:41:08+03:00

На 3 апреля 2020 года в Ленобласти зафиксировано 10 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 апреля 2020 года

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Министерство здравоохранение обновило статистику по заболеванию новой инфекцией. За сутки в России зафиксирован 601 новый случай заражения. Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 апреля 2020 года составило 10 человек. При этом заражения появились в Выборгском районе и Кингисеппе.

- Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 10 новых случаях заболевания коронавирусом, - сообщили в администрации 47-го региона.

Тесты показали положительный результат у жителей следующих населенных пунктов: Выборг, Гармония Выборгский район; Тайцы, Гатчинский район; Всеволожск; Кудрово, Новое Девяткино Всеволожского район; Кингисепп.

Напомним, что днем ранее в области было выявлено 11 новых зараженных. На данный момент общее число заболевших коронавирусом составило 41. Один выздоровевший. Смертей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU