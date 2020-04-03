Детские сады в Петербурге продолжат работать в режиме дежурных групп

3 Апр 2020 2020-04-03T11:15:44+03:00

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Весь апрель в России объявлен выходным месяцем. При этом, хоть главам регионов и дали право корректировать режим, губернатор Петербурга Александр Беглов уже заявил: все принятые ранее меры сохраняются.

Постановление по городу пока еще не подписано. И у петербуржцев есть ряд вопросов, в том числе и связанных с детьми. Ведь с 6 апреля школьники должны были приступить к дистанционной учебе, а воспитанники детских садов перейти в режим свободного посещения. А что будет теперь?

В комитете по образованию "Комсомольской правде в Петербурге" пояснили: решения и рекомендации для регионов по школам и колледжам сейчас вырабатывает Министерство просвещения. Информация должна появиться в ближайшее время.

По детским садам ясность уже есть. В ведомстве подтвердили, что пока в городе нерабочие дни, садики продолжат работать в режиме дежурных групп.

- Сейчас готовятся документы, - пояснила пресс-секретарь комитета Анна Миронова. - На данный момент планируется, что будут работать те же сады, что и на прошлой неделе, группы будут также малой наполняемости. Остальные моменты пока что прорабатываются.

Добавим, что с 6 апреля к дистанционным занятиям уже точно должны приступить студенты. Такие рекомендации вузам дало Министерство науки и высшей школы.

ИСТОЧНИК KP.RU