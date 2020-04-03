2020-04-03T12:32:45+03:00
Общество

Люди в спецкостюмах, обрабатывающие парадные спецраствором, перепугали жителей многоэтажек в Санкт-Петербурге

Жители дома заметили, как на лестничных проводят дезинфекцию
Анна СВЕТЛАКОВА
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Парадные дезинфицируют растворомПарадные дезинфицируют растворомФото: Анна СВЕТЛАКОВА
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В Санкт-Петербурге жители ЖК "Екатерининский" в Красногвардейском районе испугались людей в защитных костюмах, которые опрыскивают парадные дезинфицирующим раствором. Работники прошлись по лестничным, обработали все ручки дверей, домофон и лифты. Многие решили, что в доме у одного из жильцов диагностировали коронавирус. Но сами рабочие уверяют, что переживать не стоит.

Жители дома насторожились из-за дезинфекции Фото: Анна СВЕТЛАКОВА

Жители дома насторожились из-за дезинфекцииФото: Анна СВЕТЛАКОВА

- Мы каждое утром таким занимаемся, - объяснили работники. - Это просто мера профилактики.

По словам работников, это происходит каждое утро Фото: Анна СВЕТЛАКОВА

По словам работников, это происходит каждое утроФото: Анна СВЕТЛАКОВА

Во дворе ЖК детскую площадку закрыли для всех детей. Ее огородили защитной лентой, чтобы родители оставались дома и не водили малышей на улицу. За соблюдением правил безопасности следит охрана.

Парадные обрабатывают для профилактики Фото: Анна СВЕТЛАКОВА

Парадные обрабатывают для профилактикиФото: Анна СВЕТЛАКОВА

Ранее жители дома дезинфекцию парадных не замечали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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