Люди в спецкостюмах, обрабатывающие парадные спецраствором, перепугали жителей многоэтажек в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге жители ЖК "Екатерининский" в Красногвардейском районе испугались людей в защитных костюмах, которые опрыскивают парадные дезинфицирующим раствором. Работники прошлись по лестничным, обработали все ручки дверей, домофон и лифты. Многие решили, что в доме у одного из жильцов диагностировали коронавирус. Но сами рабочие уверяют, что переживать не стоит.
Жители дома насторожились из-за дезинфекцииФото: Анна СВЕТЛАКОВА
- Мы каждое утром таким занимаемся, - объяснили работники. - Это просто мера профилактики.
По словам работников, это происходит каждое утроФото: Анна СВЕТЛАКОВА
Во дворе ЖК детскую площадку закрыли для всех детей. Ее огородили защитной лентой, чтобы родители оставались дома и не водили малышей на улицу. За соблюдением правил безопасности следит охрана.
Парадные обрабатывают для профилактикиФото: Анна СВЕТЛАКОВА
Ранее жители дома дезинфекцию парадных не замечали.
ИСТОЧНИК KP.RU