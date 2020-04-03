Пес всю ночь охранял труп хозяина, умершего во время прогулки в Петербурге

3 Апр 2020 2020-04-03T12:34:05+03:00

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Жители Санкт-Петербурга рассказали грустную историю, очевидцами которой случайно стали. В социальной сети житель дома 40/6 по улице Пограничника Горькавого поведал, что увидел, как на улице умер человек, гулящий с собакой. И верный пес, не зная что еще делать, несколько часов пролежал с телом хозяина, никого к нему не подпуская.

- Умер человек гулявший с собакой. Белый лабрадор уже на протяжение нескольких часов лежит возле тела хозяина и никого не подпускает. Приехавшие на место сотрудники полиции и скорой помощи посмотрели на происходящее, постояли и уехали, - рассказал очевидец.

Свидетели рассказали, что тело пропало только к утру. Собаки тоже не оказалось на месте. Куда делся несчастный пес, на данный момент не известно. Местные жители надеются, что для преданной собаки найдутся заботливые руки, которые заберут бедолагу домой.

ИСТОЧНИК KP.RU