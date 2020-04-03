2020-04-03T12:34:05+03:00
Происшествия

Пес всю ночь охранял труп хозяина, умершего во время прогулки в Петербурге

Собака лежала возле мертвого мужчины и никого не подпускала
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Собака несколько часов охраняла тело умершего хозяина на улице ПетербургаСобака несколько часов охраняла тело умершего хозяина на улице ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Жители Санкт-Петербурга рассказали грустную историю, очевидцами которой случайно стали. В социальной сети житель дома 40/6 по улице Пограничника Горькавого поведал, что увидел, как на улице умер человек, гулящий с собакой. И верный пес, не зная что еще делать, несколько часов пролежал с телом хозяина, никого к нему не подпуская.

- Умер человек гулявший с собакой. Белый лабрадор уже на протяжение нескольких часов лежит возле тела хозяина и никого не подпускает. Приехавшие на место сотрудники полиции и скорой помощи посмотрели на происходящее, постояли и уехали, - рассказал очевидец.

Свидетели рассказали, что тело пропало только к утру. Собаки тоже не оказалось на месте. Куда делся несчастный пес, на данный момент не известно. Местные жители надеются, что для преданной собаки найдутся заботливые руки, которые заберут бедолагу домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщину с продуктами ограбили на выходе из магазина в Купчино
В Петербурге гендиректор предприятия продавал справки для свободного проезда по городу во время коронавируса
С подозрением на коронавирус в Боткина находятся 25 детей
Эрмитаж вошел в десятку самых посещаемых музеев мира
Школьники из Ленобласти начнут учиться с 6 апреля
Труп младенца обнаружили в Ленобласти
Пес всю ночь охранял труп хозяина, умершего во время прогулки в Петербурге
На Сенной площади двое пытались ломом взломать банкомат
На время карантина медикам и ветеринарам выдадут именные бесплатные проездные в Ленобласти
Люди в спецкостюмах, обрабатывающие парадные спецраствором, перепугали жителей многоэтажек в Санкт-Петербурге
Из-за коронавируса закрылись все ЗАГСы в Санкт-Петербурге
Второго нарушителя режима самоизоляции в Петербурге тоже оштрафовали на 500 рублей
В Ленобласти показали, как дезинфицируют дороги и улицы из-за коронавируса
Из-за коронавируса между Петербургом и Москвой отменяют часть «Сапсанов»
Тестирование на коронавирус начали проводить сотрудникам морского порта Санкт-Петербурга
Детские сады в Петербурге продолжат работать в режиме дежурных групп
Исторические газеты XIX века нашли во время ремонта в старом доме Петербурга
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 апреля 2020 года составило 10 человек