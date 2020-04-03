Школьники из Ленобласти начнут учиться с 6 апреля

3 Апр 2020 2020-04-03T13:05:10+03:00

Занятия для школьников Ленобласти начнутся с понедельника. Но дистанционно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока занятия будут проходить в дистанционном формате

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Власти Ленинградской области объявили о начале занятий у школьников с понедельника, 6 апреля. Неизвестно, согласовано это решение с Министерством просвещения, однако уже заявлено, что учебы будет продолжаться в удаленном режиме.

- Школы Ленинградской области с понедельника 6 апреля продолжают учебный процесс в дистанционном формате, - заявил зампред правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов, чьи слова приводит пресс-служба администрации региона.

Таким образом родитель областных школьников получили ответ на возникший у многих вопрос: будет ли продолжен учебный год, если в стране объявлен целый нерабочий апрель.

Напомним, что власти Ленобласти разработали три варианта дистанционных занятий. Это полное онлайн-обучение, если позволяют технические возможности; частичное, когда задания и материалы можно получать на образовательных интернет-порталах; без компьютера, по телефону, либо по заданиям от дежурного преподавателя в школе.

ИСТОЧНИК KP.RU