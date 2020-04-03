В Петербурге гендиректор предприятия продавал справки для свободного проезда по городу во время коронавируса
Петербургские полицейские с поличным поймали продавца липовых справок, которые, якобы, давали право свободного передвижения по городу во время режима самоизоляции из-за коронавируса. Это первый случай в Северной столице.
- В результате проверочной закупки 2 апреля при продаже четырех поддельных справок с поличным был задержан 43-летний генеральный директор коммерческой организации, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Бизнесмена поймали в поселке Парголово, куда он приехал, чтобы продать изготовленные им «пропуска» по тысяче рублей каждый. В справки он вписывал данные заказчика и указывал, что этот человек работает на хлебном заводе, а значит выпускает продукцию для жизнеобеспечения города и может свободно передвигаться на работу.
В справках были указаны реальны реквизиты фирмы, гендиректором которой и является продавец справок. Вот только его ООО не печет хлеб, а обрабатывает древесину.
Две такие бумажки мужчина уже успел продать накануне. В отношении него заведено дело по статье «Мошенничество», наказание – до двух лет тюрьмы.
В Петербурге бизнесмен продавал справки на передвижение по городу во время карантина.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU
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