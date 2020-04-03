Женщину с продуктами ограбили на выходе из магазина в Купчино

3 Апр 2020 2020-04-03T13:39:03+03:00

Женщину ограбили на продукты, когда она вышла из магазина в Купчино Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На петербурженку напали с ножом, когда она перекладывала пакеты с едой из тележки в машину [фото]

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Жительницу Санкт-Петербурга ограбили, украв у нее пакеты с продуктами. В социальной сети жители одного ЖК в Купчино в пятницу, 3 апреля 2020 года, рассказали о вопиющем случае, произошедшим с одной из женщин, которая отправилась за покупками, но на выходе из магазина на нее напали люди, стали угрожать ножом и отобрали пакеты.

- Сегодня у магазина «Лента» около 23:00 группа гастарбайтеров отжали тележку с продуктами у женщины с ребенком когда она перекладывала продукты в машину, - рассказал пользователь сети.

Об инциденте рассказали петербуржцы в соцсетиФото: Скриншот сайта

Этот случай подтвердил и другой мужчина, который уточнил, что ограбили жену его знакомого – трое людей угрожали ножом и еще один стоял на «шухере». О подобном инциденте горожане рассказали и у магазина на Московском проспекте.

Также петербуржцы жалуются, что стали замечать воров-домушников на дачах, а также подозрительных лиц, которые грабят припаркованные машины. Местные жители рекомендуют всем быть внимательнее и осторожнее, а также не ходить по одному в пустом городе.

ИСТОЧНИК KP.RU