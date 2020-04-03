Жетоны на метро начали дезинфицировать из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

3 Апр 2020 2020-04-03T14:10:56+03:00

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В Санкт-Петербурге продолжают принимать все возможные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Так, в пятницу, 3 апреля 2020 года, стало известно, что в метрополитене начали дезинфицировать проездные жетоны.

- На сегодняшний день во всех кассах в продаже доступны только новые жетоны, обработанные специальными веществами для профилактики распространения инфекции через передачу из рук в руки, - рассказали в Смольном.

Также 3 апреля губернатор Северной столицы Александр Беглов проверил, как метрополитен обеспечивает безопасность пассажиров в условиях распространения коронавируса. Глава города осмотрел подвижные составы, эскалаторы и побеседовал с сотрудниками метрополитена. Ему сообщили, что за вчерашний день пассажиропоток снизился на 86 процентов по сравнению с аналогичным днем год назад. В метро продолжает ездить преимущественно молодежь.

В дополнение к этим мерам на всех станциях петербургской подземки в постоянном режиме транслируется информация о необходимости воздерживаться от перемещений по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU