Пропавшую без вести девочку в Петербурге, нашли в Москве
Следственный комитет Санкт-Петербурга сообщил о том, что нашел девочку, без вести пропавшую 14 февраля 2020 года. 17-летнюю местную жительницу искали полтора месяца, пока не обнаружили ее в Москве.
- Для проверки следственным путем всех обстоятельств исчезновения пропавшей без вести 17-летней девушки, было возбуждено уголовное дело по признакам убийства, - сообщили в следственном комитете города.
Было известно, что 14 февраля девушка ушла из квартиры в Пушкинском районе Петербурга. После этого никаких известий о ее местонахождении не появлялось, домой она не вернулась.
Правоохранители провели целое расследование для того, чтобы найти девочку. В результате в четверг, 2 апреля, девушку удалось обнаружить. Без вести пропавшая оказалась в Москве, живая и здоровая. О причинах, почему она уехала в другой город, не сообщается. В настоящее время правоохранители доставляют ее в Петербург для передачи родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU