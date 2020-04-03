Пропавшую без вести девочку в Петербурге, нашли в Москве

3 Апр 2020 2020-04-03T14:24:14+03:00

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Следственный комитет Санкт-Петербурга сообщил о том, что нашел девочку, без вести пропавшую 14 февраля 2020 года. 17-летнюю местную жительницу искали полтора месяца, пока не обнаружили ее в Москве.

- Для проверки следственным путем всех обстоятельств исчезновения пропавшей без вести 17-летней девушки, было возбуждено уголовное дело по признакам убийства, - сообщили в следственном комитете города.

Было известно, что 14 февраля девушка ушла из квартиры в Пушкинском районе Петербурга. После этого никаких известий о ее местонахождении не появлялось, домой она не вернулась.

Правоохранители провели целое расследование для того, чтобы найти девочку. В результате в четверг, 2 апреля, девушку удалось обнаружить. Без вести пропавшая оказалась в Москве, живая и здоровая. О причинах, почему она уехала в другой город, не сообщается. В настоящее время правоохранители доставляют ее в Петербург для передачи родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU