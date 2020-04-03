2020-04-03T15:37:43+03:00
Происшествия

19 населенных пунктов Ленинградской области закрыли на карантин по коронавирусу: список городов

На время самоизоляции закрыты 19 городов и сел Ленинградской области - здесь вводится пропускной режим
Лилия КОЗЛОВА
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На время самоизоляции из-за коронавируса 19 населенных пунктов в Ленобласти закрылиНа время самоизоляции из-за коронавируса 19 населенных пунктов в Ленобласти закрылиФото: Артем КИЛЬКИН
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В связи с пандемией коронавируса 19 населенных пунктов Ленинградской области закрыли на карантин по коронавирусу. Об этом в пятницу, 3 апреля 2020 года, на заседании объявил губернатор региона Александр Дрозденко. Въезд в города и поселения будет ограничен на время режима самоизоляции.

- 19 городов и сел Ленинградской области закрыты на въезд и выезд. Это города Волхов, Всеволожск, Выборг, Гатчина, Кингисепп, Кудрово, Мурино, Подпорожье и Тихвин, а также поселки и деревни Волнаволок, Гармония, Гончарово, Новая Проба, Новое Девяткино, Михайловская, Сосново, Тайцы, Щеглово и Энколово, - отметил глава региона.

Закрытие связано с тем, что в этих населенных пунктах выявлены случаи заболевания коронавирусом. Волхов является исключением. В городе зараженных не выявлено, но там работает стационар, принимающий заболевших.

В этих городах и поселениях вводится пропускной режим. Выехать из них можно по справке с работы, въехать — лишь подтвердив проживание. Свободное посещение запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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