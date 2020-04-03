2020-04-03T15:34:23+03:00
Общество

Тестовый режим ЧС введут в одном из населенных пунктов Ленобласти из-за коронавируса

Какой это именно будет город - власти региона решат в ближайшие дни
Сергей ВОЛЧКОВ
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Тестовый режим ЧС введут в одном из населенных пунктов Ленобласти в начале следующей недели.Тестовый режим ЧС введут в одном из населенных пунктов Ленобласти в начале следующей недели.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Правительство Ленинградской области рассматривает возможность ввести тестовый» режим ЧС в одном из населенных пунктов региона. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Александр Дрозденко.

- Сейчас мы выбираем конкретный город или поселок, где будем вводить локальный режим ЧС, - отметил Дрозденко. - За выходные мы с ним определимся и в начале недели подготовим всю необходимую нормативную документацию.

По словам губернатора, это нужно для того, чтобы на практике проверить готовность всех профильных служб и средств. Кроме того, в городах и поселках, где были зарегистрированы случаи коронавируса, планируется усилить меры карантина: ограничить работу предприятий, передвижение граждан и транспорта.

- Сразу хочу успокоить: никакого ввода войск, никаких людей с автоматами на улицах не планируется, - заявил Дрозденко. - Главное для нас сейчас — не установить колючую проволоку и согнать за нее горожан, а научить жителей соблюдать те правила, которые сейчас устанавливаются из-за разгула инфекции. Никаких других целей мы не преследуем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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