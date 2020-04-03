2020-04-03T17:40:11+03:00
Общество

На мосту КАД на месяц перекроют две полосы движения

Ограничения будут действовать на переправе через реку Лубья
Лилия КОЗЛОВА
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На мосту КАД через реку Лубья на месяц перекроют две полосыНа мосту КАД через реку Лубья на месяц перекроют две полосыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге на КАД на месяц введут ограничения движения. На мосту через реку Лубья, который располагается на участке между транспортными развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе в течение месяца будут перекрыты две полосы движения. Ограничения будут действовать с 5 по 30 апреля 2020 года.

- В связи с с производством дорожных работ на мосту, проходящем над железной, автомобильной дорогой и рекой Лубья, по основном ходу КАД, будет поочередно перекрываться движение сразу по двум полосам. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части моста, затем на другой, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Первые работы будут проводиться с 5 по 15 апреля. В этот период перекроют третью и четвертую полосу дороги. С 16 по 30 апреля закроют первую, вторую, а также полосу безопасности. По оставшимся ограничат скорость движения до 50 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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